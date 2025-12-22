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NUDM: Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

41.35 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NUDM汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点41.25和高点41.52进行交易。

关注Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NUDM新闻

常见问题解答

NUDM股票今天的价格是多少？

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF股票今天的定价为41.35。它在41.25 - 41.52范围内交易，昨天的收盘价为41.35，交易量达到40。NUDM的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF股票是否支付股息？

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF目前的价值为41.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.33%和USD。实时查看图表以跟踪NUDM走势。

如何购买NUDM股票？

您可以以41.35的当前价格购买Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF股票。订单通常设置在41.35或41.65附近，而40和-0.36%显示市场活动。立即关注NUDM的实时图表更新。

如何投资NUDM股票？

投资Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF需要考虑年度范围34.70 - 41.65和当前价格41.35。许多人在以41.35或41.65下订单之前，会比较2.50%和。实时查看NUDM价格图表，了解每日变化。

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF的最高价格是41.65。在34.70 - 41.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF的绩效。

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF（NUDM）的最低价格为34.70。将其与当前的41.35和34.70 - 41.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NUDM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NUDM股票是什么时候拆分的？

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.35和6.33%中可见。

日范围
41.25 41.52
年范围
34.70 41.65
前一天收盘价
41.35
开盘价
41.50
卖价
41.35
买价
41.65
最低价
41.25
最高价
41.52
交易量
40
日变化
0.00%
月变化
2.50%
6个月变化
6.86%
年变化
6.33%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%