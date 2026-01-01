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NTSI: WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund

48.44 USD 0.32 (0.66%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NTSI за сегодня изменился на -0.66%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.40, а максимальная — 48.57.

Следите за динамикой WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NTSI сегодня?

WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) сегодня оценивается на уровне 48.44. Инструмент торгуется в пределах 48.40 - 48.57, вчерашнее закрытие составило 48.76, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NTSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund?

WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund в настоящее время оценивается в 48.44. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.26% и USD. Отслеживайте движения NTSI на графике в реальном времени.

Как купить акции NTSI?

Вы можете купить акции WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) по текущей цене 48.44. Ордера обычно размещаются около 48.44 или 48.74, тогда как 26 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NTSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NTSI?

Инвестирование в WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund предполагает учет годового диапазона 42.31 - 48.76 и текущей цены 48.44. Многие сравнивают 1.83% и 2.58% перед размещением ордеров на 48.44 или 48.74. Изучайте ежедневные изменения цены NTSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund?

Самая высокая цена WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) за последний год составила 48.76. Акции заметно колебались в пределах 42.31 - 48.76, сравнение с 48.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund?

Самая низкая цена WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) за год составила 42.31. Сравнение с текущими 48.44 и 42.31 - 48.76 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NTSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NTSI?

В прошлом WisdomTree Trust WisdomTree International Efficient Core Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.76 и 2.26% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.40 48.57
Годовой диапазон
42.31 48.76
Предыдущее закрытие
48.76
Open
48.40
Bid
48.44
Ask
48.74
Low
48.40
High
48.57
Объем
26
Дневное изменение
-0.66%
Месячное изменение
1.83%
6-месячное изменение
2.58%
Годовое изменение
2.26%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%