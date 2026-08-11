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NSRX: Nasus Pharma Ltd
Курс NSRX за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.26, а максимальная — 3.51.
Следите за динамикой Nasus Pharma Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NSRX сегодня?
Nasus Pharma Ltd (NSRX) сегодня оценивается на уровне 3.42. Инструмент торгуется в пределах 3.26 - 3.51, вчерашнее закрытие составило 3.37, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NSRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nasus Pharma Ltd?
Nasus Pharma Ltd в настоящее время оценивается в 3.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -58.14% и USD. Отслеживайте движения NSRX на графике в реальном времени.
Как купить акции NSRX?
Вы можете купить акции Nasus Pharma Ltd (NSRX) по текущей цене 3.42. Ордера обычно размещаются около 3.42 или 3.72, тогда как 33 и 4.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NSRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NSRX?
Инвестирование в Nasus Pharma Ltd предполагает учет годового диапазона 1.98 - 9.50 и текущей цены 3.42. Многие сравнивают 14.00% и -25.16% перед размещением ордеров на 3.42 или 3.72. Изучайте ежедневные изменения цены NSRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nasus Pharma Ltd?
Самая высокая цена Nasus Pharma Ltd (NSRX) за последний год составила 9.50. Акции заметно колебались в пределах 1.98 - 9.50, сравнение с 3.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nasus Pharma Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nasus Pharma Ltd?
Самая низкая цена Nasus Pharma Ltd (NSRX) за год составила 1.98. Сравнение с текущими 3.42 и 1.98 - 9.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NSRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NSRX?
В прошлом Nasus Pharma Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.37 и -58.14% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 3.37
- Open
- 3.26
- Bid
- 3.42
- Ask
- 3.72
- Low
- 3.26
- High
- 3.51
- Объем
- 33
- Дневное изменение
- 1.48%
- Месячное изменение
- 14.00%
- 6-месячное изменение
- -25.16%
- Годовое изменение
- -58.14%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%