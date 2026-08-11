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NSRX: Nasus Pharma Ltd

3.42 USD 0.05 (1.48%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NSRX за сегодня изменился на 1.48%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.26, а максимальная — 3.51.

Следите за динамикой Nasus Pharma Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NSRX сегодня?

Nasus Pharma Ltd (NSRX) сегодня оценивается на уровне 3.42. Инструмент торгуется в пределах 3.26 - 3.51, вчерашнее закрытие составило 3.37, а торговый объем достиг 33. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NSRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nasus Pharma Ltd?

Nasus Pharma Ltd в настоящее время оценивается в 3.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -58.14% и USD. Отслеживайте движения NSRX на графике в реальном времени.

Как купить акции NSRX?

Вы можете купить акции Nasus Pharma Ltd (NSRX) по текущей цене 3.42. Ордера обычно размещаются около 3.42 или 3.72, тогда как 33 и 4.91% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NSRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NSRX?

Инвестирование в Nasus Pharma Ltd предполагает учет годового диапазона 1.98 - 9.50 и текущей цены 3.42. Многие сравнивают 14.00% и -25.16% перед размещением ордеров на 3.42 или 3.72. Изучайте ежедневные изменения цены NSRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nasus Pharma Ltd?

Самая высокая цена Nasus Pharma Ltd (NSRX) за последний год составила 9.50. Акции заметно колебались в пределах 1.98 - 9.50, сравнение с 3.37 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nasus Pharma Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nasus Pharma Ltd?

Самая низкая цена Nasus Pharma Ltd (NSRX) за год составила 1.98. Сравнение с текущими 3.42 и 1.98 - 9.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NSRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NSRX?

В прошлом Nasus Pharma Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 3.37 и -58.14% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
3.26 3.51
Годовой диапазон
1.98 9.50
Предыдущее закрытие
3.37
Open
3.26
Bid
3.42
Ask
3.72
Low
3.26
High
3.51
Объем
33
Дневное изменение
1.48%
Месячное изменение
14.00%
6-месячное изменение
-25.16%
Годовое изменение
-58.14%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%