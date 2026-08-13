NSRX: Nasus Pharma Ltd
今日NSRX汇率已更改-3.22%。当日，交易品种以低点3.22和高点3.40进行交易。
关注Nasus Pharma Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NSRX股票今天的价格是多少？
Nasus Pharma Ltd股票今天的定价为3.31。它在3.22 - 3.40范围内交易，昨天的收盘价为3.42，交易量达到6。NSRX的实时价格图表显示了这些更新。
Nasus Pharma Ltd股票是否支付股息？
Nasus Pharma Ltd目前的价值为3.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.49%和USD。实时查看图表以跟踪NSRX走势。
如何购买NSRX股票？
您可以以3.31的当前价格购买Nasus Pharma Ltd股票。订单通常设置在3.31或3.61附近，而6和-2.65%显示市场活动。立即关注NSRX的实时图表更新。
如何投资NSRX股票？
投资Nasus Pharma Ltd需要考虑年度范围1.98 - 9.50和当前价格3.31。许多人在以3.31或3.61下订单之前，会比较10.33%和。实时查看NSRX价格图表，了解每日变化。
Nasus Pharma Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nasus Pharma Ltd的最高价格是9.50。在1.98 - 9.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nasus Pharma Ltd的绩效。
Nasus Pharma Ltd股票的最低价格是多少？
Nasus Pharma Ltd（NSRX）的最低价格为1.98。将其与当前的3.31和1.98 - 9.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NSRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NSRX股票是什么时候拆分的？
Nasus Pharma Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.42和-59.49%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.42
- 开盘价
- 3.40
- 卖价
- 3.31
- 买价
- 3.61
- 最低价
- 3.22
- 最高价
- 3.40
- 交易量
- 6
- 日变化
- -3.22%
- 月变化
- 10.33%
- 6个月变化
- -27.57%
- 年变化
- -59.49%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%