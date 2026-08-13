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NSRX: Nasus Pharma Ltd

3.31 USD 0.11 (3.22%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NSRX汇率已更改-3.22%。当日，交易品种以低点3.22和高点3.40进行交易。

关注Nasus Pharma Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

NSRX股票今天的价格是多少？

Nasus Pharma Ltd股票今天的定价为3.31。它在3.22 - 3.40范围内交易，昨天的收盘价为3.42，交易量达到6。NSRX的实时价格图表显示了这些更新。

Nasus Pharma Ltd股票是否支付股息？

Nasus Pharma Ltd目前的价值为3.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.49%和USD。实时查看图表以跟踪NSRX走势。

如何购买NSRX股票？

您可以以3.31的当前价格购买Nasus Pharma Ltd股票。订单通常设置在3.31或3.61附近，而6和-2.65%显示市场活动。立即关注NSRX的实时图表更新。

如何投资NSRX股票？

投资Nasus Pharma Ltd需要考虑年度范围1.98 - 9.50和当前价格3.31。许多人在以3.31或3.61下订单之前，会比较10.33%和。实时查看NSRX价格图表，了解每日变化。

Nasus Pharma Ltd股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nasus Pharma Ltd的最高价格是9.50。在1.98 - 9.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nasus Pharma Ltd的绩效。

Nasus Pharma Ltd股票的最低价格是多少？

Nasus Pharma Ltd（NSRX）的最低价格为1.98。将其与当前的3.31和1.98 - 9.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NSRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NSRX股票是什么时候拆分的？

Nasus Pharma Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.42和-59.49%中可见。

日范围
3.22 3.40
年范围
1.98 9.50
前一天收盘价
3.42
开盘价
3.40
卖价
3.31
买价
3.61
最低价
3.22
最高价
3.40
交易量
6
日变化
-3.22%
月变化
10.33%
6个月变化
-27.57%
年变化
-59.49%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%