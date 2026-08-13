NSRX股票今天的价格是多少？ Nasus Pharma Ltd股票今天的定价为3.31。它在3.22 - 3.40范围内交易，昨天的收盘价为3.42，交易量达到6。NSRX的实时价格图表显示了这些更新。

Nasus Pharma Ltd股票是否支付股息？ Nasus Pharma Ltd目前的价值为3.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-59.49%和USD。实时查看图表以跟踪NSRX走势。

如何购买NSRX股票？ 您可以以3.31的当前价格购买Nasus Pharma Ltd股票。订单通常设置在3.31或3.61附近，而6和-2.65%显示市场活动。立即关注NSRX的实时图表更新。

如何投资NSRX股票？ 投资Nasus Pharma Ltd需要考虑年度范围1.98 - 9.50和当前价格3.31。许多人在以3.31或3.61下订单之前，会比较10.33%和。实时查看NSRX价格图表，了解每日变化。

Nasus Pharma Ltd股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Nasus Pharma Ltd的最高价格是9.50。在1.98 - 9.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nasus Pharma Ltd的绩效。

Nasus Pharma Ltd股票的最低价格是多少？ Nasus Pharma Ltd（NSRX）的最低价格为1.98。将其与当前的3.31和1.98 - 9.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NSRX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。