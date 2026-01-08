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NSI: National Security Emerging Markets Index ETF
Курс NSI за сегодня изменился на 0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 38.11, а максимальная — 38.11.
Следите за динамикой National Security Emerging Markets Index ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NSI
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NSI сегодня?
National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) сегодня оценивается на уровне 38.11. Инструмент торгуется в пределах 38.11 - 38.11, вчерашнее закрытие составило 38.07, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям National Security Emerging Markets Index ETF?
National Security Emerging Markets Index ETF в настоящее время оценивается в 38.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.09% и USD. Отслеживайте движения NSI на графике в реальном времени.
Как купить акции NSI?
Вы можете купить акции National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) по текущей цене 38.11. Ордера обычно размещаются около 38.11 или 38.41, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NSI?
Инвестирование в National Security Emerging Markets Index ETF предполагает учет годового диапазона 33.92 - 39.73 и текущей цены 38.11. Многие сравнивают 2.17% и 2.20% перед размещением ордеров на 38.11 или 38.41. Изучайте ежедневные изменения цены NSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции National Security Emerging Markets Index ETF?
Самая высокая цена National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) за последний год составила 39.73. Акции заметно колебались в пределах 33.92 - 39.73, сравнение с 38.07 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику National Security Emerging Markets Index ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции National Security Emerging Markets Index ETF?
Самая низкая цена National Security Emerging Markets Index ETF (NSI) за год составила 33.92. Сравнение с текущими 38.11 и 33.92 - 39.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NSI?
В прошлом National Security Emerging Markets Index ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 38.07 и 1.09% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 38.07
- Open
- 38.11
- Bid
- 38.11
- Ask
- 38.41
- Low
- 38.11
- High
- 38.11
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.11%
- Месячное изменение
- 2.17%
- 6-месячное изменение
- 2.20%
- Годовое изменение
- 1.09%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%