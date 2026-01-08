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NSI: National Security Emerging Markets Index ETF

38.07 USD 0.04 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NSI汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点38.07和高点38.07进行交易。

关注National Security Emerging Markets Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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  • MN

NSI新闻

常见问题解答

NSI股票今天的价格是多少？

National Security Emerging Markets Index ETF股票今天的定价为38.07。它在38.07 - 38.07范围内交易，昨天的收盘价为38.11，交易量达到1。NSI的实时价格图表显示了这些更新。

National Security Emerging Markets Index ETF股票是否支付股息？

National Security Emerging Markets Index ETF目前的价值为38.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.98%和USD。实时查看图表以跟踪NSI走势。

如何购买NSI股票？

您可以以38.07的当前价格购买National Security Emerging Markets Index ETF股票。订单通常设置在38.07或38.37附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NSI的实时图表更新。

如何投资NSI股票？

投资National Security Emerging Markets Index ETF需要考虑年度范围33.92 - 39.73和当前价格38.07。许多人在以38.07或38.37下订单之前，会比较2.06%和。实时查看NSI价格图表，了解每日变化。

National Security Emerging Markets Index ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，National Security Emerging Markets Index ETF的最高价格是39.73。在33.92 - 39.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪National Security Emerging Markets Index ETF的绩效。

National Security Emerging Markets Index ETF股票的最低价格是多少？

National Security Emerging Markets Index ETF（NSI）的最低价格为33.92。将其与当前的38.07和33.92 - 39.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NSI股票是什么时候拆分的？

National Security Emerging Markets Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.11和0.98%中可见。

日范围
38.07 38.07
年范围
33.92 39.73
前一天收盘价
38.11
开盘价
38.07
卖价
38.07
买价
38.37
最低价
38.07
最高价
38.07
交易量
1
日变化
-0.10%
月变化
2.06%
6个月变化
2.09%
年变化
0.98%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%