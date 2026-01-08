NSI: National Security Emerging Markets Index ETF
今日NSI汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点38.07和高点38.07进行交易。
关注National Security Emerging Markets Index ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NSI新闻
常见问题解答
NSI股票今天的价格是多少？
National Security Emerging Markets Index ETF股票今天的定价为38.07。它在38.07 - 38.07范围内交易，昨天的收盘价为38.11，交易量达到1。NSI的实时价格图表显示了这些更新。
National Security Emerging Markets Index ETF股票是否支付股息？
National Security Emerging Markets Index ETF目前的价值为38.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.98%和USD。实时查看图表以跟踪NSI走势。
如何购买NSI股票？
您可以以38.07的当前价格购买National Security Emerging Markets Index ETF股票。订单通常设置在38.07或38.37附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NSI的实时图表更新。
如何投资NSI股票？
投资National Security Emerging Markets Index ETF需要考虑年度范围33.92 - 39.73和当前价格38.07。许多人在以38.07或38.37下订单之前，会比较2.06%和。实时查看NSI价格图表，了解每日变化。
National Security Emerging Markets Index ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，National Security Emerging Markets Index ETF的最高价格是39.73。在33.92 - 39.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪National Security Emerging Markets Index ETF的绩效。
National Security Emerging Markets Index ETF股票的最低价格是多少？
National Security Emerging Markets Index ETF（NSI）的最低价格为33.92。将其与当前的38.07和33.92 - 39.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NSI股票是什么时候拆分的？
National Security Emerging Markets Index ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、38.11和0.98%中可见。
- 前一天收盘价
- 38.11
- 开盘价
- 38.07
- 卖价
- 38.07
- 买价
- 38.37
- 最低价
- 38.07
- 最高价
- 38.07
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 2.06%
- 6个月变化
- 2.09%
- 年变化
- 0.98%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%