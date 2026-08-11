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NSCI: Nuveen Securitized Income ETF

25.16 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NSCI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.17.

Следите за динамикой Nuveen Securitized Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NSCI сегодня?

Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) сегодня оценивается на уровне 25.16. Инструмент торгуется в пределах 25.16 - 25.17, вчерашнее закрытие составило 25.16, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NSCI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Securitized Income ETF?

Nuveen Securitized Income ETF в настоящее время оценивается в 25.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.52% и USD. Отслеживайте движения NSCI на графике в реальном времени.

Как купить акции NSCI?

Вы можете купить акции Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) по текущей цене 25.16. Ордера обычно размещаются около 25.16 или 25.46, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NSCI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NSCI?

Инвестирование в Nuveen Securitized Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.00 - 25.43 и текущей цены 25.16. Многие сравнивают 0.12% и -0.55% перед размещением ордеров на 25.16 или 25.46. Изучайте ежедневные изменения цены NSCI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Securitized Income ETF?

Самая высокая цена Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) за последний год составила 25.43. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 25.43, сравнение с 25.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Securitized Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Securitized Income ETF?

Самая низкая цена Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 25.16 и 25.00 - 25.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NSCI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NSCI?

В прошлом Nuveen Securitized Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.16 и 0.52% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.16 25.17
Годовой диапазон
25.00 25.43
Предыдущее закрытие
25.16
Open
25.16
Bid
25.16
Ask
25.46
Low
25.16
High
25.17
Объем
4
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.12%
6-месячное изменение
-0.55%
Годовое изменение
0.52%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%