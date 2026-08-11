- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NSCI: Nuveen Securitized Income ETF
Курс NSCI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.16, а максимальная — 25.17.
Следите за динамикой Nuveen Securitized Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NSCI сегодня?
Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) сегодня оценивается на уровне 25.16. Инструмент торгуется в пределах 25.16 - 25.17, вчерашнее закрытие составило 25.16, а торговый объем достиг 4. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NSCI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Securitized Income ETF?
Nuveen Securitized Income ETF в настоящее время оценивается в 25.16. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 0.52% и USD. Отслеживайте движения NSCI на графике в реальном времени.
Как купить акции NSCI?
Вы можете купить акции Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) по текущей цене 25.16. Ордера обычно размещаются около 25.16 или 25.46, тогда как 4 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NSCI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NSCI?
Инвестирование в Nuveen Securitized Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.00 - 25.43 и текущей цены 25.16. Многие сравнивают 0.12% и -0.55% перед размещением ордеров на 25.16 или 25.46. Изучайте ежедневные изменения цены NSCI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Securitized Income ETF?
Самая высокая цена Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) за последний год составила 25.43. Акции заметно колебались в пределах 25.00 - 25.43, сравнение с 25.16 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Securitized Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Securitized Income ETF?
Самая низкая цена Nuveen Securitized Income ETF (NSCI) за год составила 25.00. Сравнение с текущими 25.16 и 25.00 - 25.43 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NSCI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NSCI?
В прошлом Nuveen Securitized Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.16 и 0.52% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.16
- Open
- 25.16
- Bid
- 25.16
- Ask
- 25.46
- Low
- 25.16
- High
- 25.17
- Объем
- 4
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.12%
- 6-месячное изменение
- -0.55%
- Годовое изменение
- 0.52%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%