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NSCI: Nuveen Securitized Income ETF

25.18 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NSCI汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.17和高点25.18进行交易。

关注Nuveen Securitized Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NSCI股票今天的价格是多少？

Nuveen Securitized Income ETF股票今天的定价为25.18。它在25.17 - 25.18范围内交易，昨天的收盘价为25.16，交易量达到4。NSCI的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Securitized Income ETF股票是否支付股息？

Nuveen Securitized Income ETF目前的价值为25.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.60%和USD。实时查看图表以跟踪NSCI走势。

如何购买NSCI股票？

您可以以25.18的当前价格购买Nuveen Securitized Income ETF股票。订单通常设置在25.18或25.48附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注NSCI的实时图表更新。

如何投资NSCI股票？

投资Nuveen Securitized Income ETF需要考虑年度范围25.00 - 25.43和当前价格25.18。许多人在以25.18或25.48下订单之前，会比较0.20%和。实时查看NSCI价格图表，了解每日变化。

Nuveen Securitized Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Securitized Income ETF的最高价格是25.43。在25.00 - 25.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Securitized Income ETF的绩效。

Nuveen Securitized Income ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen Securitized Income ETF（NSCI）的最低价格为25.00。将其与当前的25.18和25.00 - 25.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NSCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NSCI股票是什么时候拆分的？

Nuveen Securitized Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.16和0.60%中可见。

日范围
25.17 25.18
年范围
25.00 25.43
前一天收盘价
25.16
开盘价
25.17
卖价
25.18
买价
25.48
最低价
25.17
最高价
25.18
交易量
4
日变化
0.08%
月变化
0.20%
6个月变化
-0.47%
年变化
0.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%