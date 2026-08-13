NSCI: Nuveen Securitized Income ETF
今日NSCI汇率已更改0.08%。当日，交易品种以低点25.17和高点25.18进行交易。
关注Nuveen Securitized Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NSCI股票今天的价格是多少？
Nuveen Securitized Income ETF股票今天的定价为25.18。它在25.17 - 25.18范围内交易，昨天的收盘价为25.16，交易量达到4。NSCI的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Securitized Income ETF股票是否支付股息？
Nuveen Securitized Income ETF目前的价值为25.18。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.60%和USD。实时查看图表以跟踪NSCI走势。
如何购买NSCI股票？
您可以以25.18的当前价格购买Nuveen Securitized Income ETF股票。订单通常设置在25.18或25.48附近，而4和0.04%显示市场活动。立即关注NSCI的实时图表更新。
如何投资NSCI股票？
投资Nuveen Securitized Income ETF需要考虑年度范围25.00 - 25.43和当前价格25.18。许多人在以25.18或25.48下订单之前，会比较0.20%和。实时查看NSCI价格图表，了解每日变化。
Nuveen Securitized Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Securitized Income ETF的最高价格是25.43。在25.00 - 25.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Securitized Income ETF的绩效。
Nuveen Securitized Income ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen Securitized Income ETF（NSCI）的最低价格为25.00。将其与当前的25.18和25.00 - 25.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NSCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NSCI股票是什么时候拆分的？
Nuveen Securitized Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.16和0.60%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.16
- 开盘价
- 25.17
- 卖价
- 25.18
- 买价
- 25.48
- 最低价
- 25.17
- 最高价
- 25.18
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.08%
- 月变化
- 0.20%
- 6个月变化
- -0.47%
- 年变化
- 0.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%