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NRK: Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
Курс NRK за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.51.
Следите за динамикой Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
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- M15
- M30
- H1
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NRK сегодня?
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NRK) сегодня оценивается на уровне 10.51. Инструмент торгуется в пределах 10.46 - 10.51, вчерашнее закрытие составило 10.50, а торговый объем достиг 235. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NRK в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund?
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 10.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.10% и USD. Отслеживайте движения NRK на графике в реальном времени.
Как купить акции NRK?
Вы можете купить акции Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NRK) по текущей цене 10.51. Ордера обычно размещаются около 10.51 или 10.81, тогда как 235 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NRK на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NRK?
Инвестирование в Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 9.44 - 10.80 и текущей цены 10.51. Многие сравнивают 1.45% и 0.38% перед размещением ордеров на 10.51 или 10.81. Изучайте ежедневные изменения цены NRK на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund?
Самая высокая цена Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NRK) за последний год составила 10.80. Акции заметно колебались в пределах 9.44 - 10.80, сравнение с 10.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund?
Самая низкая цена Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NRK) за год составила 9.44. Сравнение с текущими 10.51 и 9.44 - 10.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NRK во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NRK?
В прошлом Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.50 и 11.10% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.50
- Open
- 10.48
- Bid
- 10.51
- Ask
- 10.81
- Low
- 10.46
- High
- 10.51
- Объем
- 235
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- 0.38%
- Годовое изменение
- 11.10%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%