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NRK: Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund

10.51 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NRK за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.46, а максимальная — 10.51.

Следите за динамикой Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NRK сегодня?

Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NRK) сегодня оценивается на уровне 10.51. Инструмент торгуется в пределах 10.46 - 10.51, вчерашнее закрытие составило 10.50, а торговый объем достиг 235. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NRK в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund?

Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund в настоящее время оценивается в 10.51. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.10% и USD. Отслеживайте движения NRK на графике в реальном времени.

Как купить акции NRK?

Вы можете купить акции Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NRK) по текущей цене 10.51. Ордера обычно размещаются около 10.51 или 10.81, тогда как 235 и 0.29% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NRK на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NRK?

Инвестирование в Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund предполагает учет годового диапазона 9.44 - 10.80 и текущей цены 10.51. Многие сравнивают 1.45% и 0.38% перед размещением ордеров на 10.51 или 10.81. Изучайте ежедневные изменения цены NRK на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund?

Самая высокая цена Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NRK) за последний год составила 10.80. Акции заметно колебались в пределах 9.44 - 10.80, сравнение с 10.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund?

Самая низкая цена Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund (NRK) за год составила 9.44. Сравнение с текущими 10.51 и 9.44 - 10.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NRK во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NRK?

В прошлом Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.50 и 11.10% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.46 10.51
Годовой диапазон
9.44 10.80
Предыдущее закрытие
10.50
Open
10.48
Bid
10.51
Ask
10.81
Low
10.46
High
10.51
Объем
235
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
1.45%
6-месячное изменение
0.38%
Годовое изменение
11.10%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%