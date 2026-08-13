报价部分
货币 / NRK
回到股票

NRK: Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund

10.53 USD 0.02 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NRK汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点10.45和高点10.57进行交易。

关注Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NRK股票今天的价格是多少？

Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为10.53。它在10.45 - 10.57范围内交易，昨天的收盘价为10.51，交易量达到257。NRK的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？

Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund目前的价值为10.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.31%和USD。实时查看图表以跟踪NRK走势。

如何购买NRK股票？

您可以以10.53的当前价格购买Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在10.53或10.83附近，而257和0.00%显示市场活动。立即关注NRK的实时图表更新。

如何投资NRK股票？

投资Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围9.44 - 10.80和当前价格10.53。许多人在以10.53或10.83下订单之前，会比较1.64%和。实时查看NRK价格图表，了解每日变化。

Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund的最高价格是10.80。在9.44 - 10.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund的绩效。

Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？

Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund（NRK）的最低价格为9.44。将其与当前的10.53和9.44 - 10.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NRK股票是什么时候拆分的？

Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.51和11.31%中可见。

日范围
10.45 10.57
年范围
9.44 10.80
前一天收盘价
10.51
开盘价
10.53
卖价
10.53
买价
10.83
最低价
10.45
最高价
10.57
交易量
257
日变化
0.19%
月变化
1.64%
6个月变化
0.57%
年变化
11.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%