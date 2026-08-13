NRK: Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund
今日NRK汇率已更改0.19%。当日，交易品种以低点10.45和高点10.57进行交易。
关注Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NRK股票今天的价格是多少？
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票今天的定价为10.53。它在10.45 - 10.57范围内交易，昨天的收盘价为10.51，交易量达到257。NRK的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票是否支付股息？
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund目前的价值为10.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.31%和USD。实时查看图表以跟踪NRK走势。
如何购买NRK股票？
您可以以10.53的当前价格购买Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票。订单通常设置在10.53或10.83附近，而257和0.00%显示市场活动。立即关注NRK的实时图表更新。
如何投资NRK股票？
投资Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund需要考虑年度范围9.44 - 10.80和当前价格10.53。许多人在以10.53或10.83下订单之前，会比较1.64%和。实时查看NRK价格图表，了解每日变化。
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund的最高价格是10.80。在9.44 - 10.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund的绩效。
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund股票的最低价格是多少？
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund（NRK）的最低价格为9.44。将其与当前的10.53和9.44 - 10.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NRK在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NRK股票是什么时候拆分的？
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.51和11.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.51
- 开盘价
- 10.53
- 卖价
- 10.53
- 买价
- 10.83
- 最低价
- 10.45
- 最高价
- 10.57
- 交易量
- 257
- 日变化
- 0.19%
- 月变化
- 1.64%
- 6个月变化
- 0.57%
- 年变化
- 11.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%