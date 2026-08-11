- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NPT: Texxon Holding Ltd
Курс NPT за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.00, а максимальная — 4.55.
Следите за динамикой Texxon Holding Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NPT сегодня?
Texxon Holding Ltd (NPT) сегодня оценивается на уровне 4.14. Инструмент торгуется в пределах 4.00 - 4.55, вчерашнее закрытие составило 4.20, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NPT в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Texxon Holding Ltd?
Texxon Holding Ltd в настоящее время оценивается в 4.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.61% и USD. Отслеживайте движения NPT на графике в реальном времени.
Как купить акции NPT?
Вы можете купить акции Texxon Holding Ltd (NPT) по текущей цене 4.14. Ордера обычно размещаются около 4.14 или 4.44, тогда как 117 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NPT на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NPT?
Инвестирование в Texxon Holding Ltd предполагает учет годового диапазона 1.14 - 22.38 и текущей цены 4.14. Многие сравнивают 36.18% и -28.99% перед размещением ордеров на 4.14 или 4.44. Изучайте ежедневные изменения цены NPT на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Texxon Holding Ltd?
Самая высокая цена Texxon Holding Ltd (NPT) за последний год составила 22.38. Акции заметно колебались в пределах 1.14 - 22.38, сравнение с 4.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Texxon Holding Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Texxon Holding Ltd?
Самая низкая цена Texxon Holding Ltd (NPT) за год составила 1.14. Сравнение с текущими 4.14 и 1.14 - 22.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NPT во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NPT?
В прошлом Texxon Holding Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.20 и -19.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.20
- Open
- 4.12
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Low
- 4.00
- High
- 4.55
- Объем
- 117
- Дневное изменение
- -1.43%
- Месячное изменение
- 36.18%
- 6-месячное изменение
- -28.99%
- Годовое изменение
- -19.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%