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NPT: Texxon Holding Ltd

4.14 USD 0.06 (1.43%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NPT за сегодня изменился на -1.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.00, а максимальная — 4.55.

Следите за динамикой Texxon Holding Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NPT сегодня?

Texxon Holding Ltd (NPT) сегодня оценивается на уровне 4.14. Инструмент торгуется в пределах 4.00 - 4.55, вчерашнее закрытие составило 4.20, а торговый объем достиг 117. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NPT в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Texxon Holding Ltd?

Texxon Holding Ltd в настоящее время оценивается в 4.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -19.61% и USD. Отслеживайте движения NPT на графике в реальном времени.

Как купить акции NPT?

Вы можете купить акции Texxon Holding Ltd (NPT) по текущей цене 4.14. Ордера обычно размещаются около 4.14 или 4.44, тогда как 117 и 0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NPT на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NPT?

Инвестирование в Texxon Holding Ltd предполагает учет годового диапазона 1.14 - 22.38 и текущей цены 4.14. Многие сравнивают 36.18% и -28.99% перед размещением ордеров на 4.14 или 4.44. Изучайте ежедневные изменения цены NPT на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Texxon Holding Ltd?

Самая высокая цена Texxon Holding Ltd (NPT) за последний год составила 22.38. Акции заметно колебались в пределах 1.14 - 22.38, сравнение с 4.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Texxon Holding Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Texxon Holding Ltd?

Самая низкая цена Texxon Holding Ltd (NPT) за год составила 1.14. Сравнение с текущими 4.14 и 1.14 - 22.38 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NPT во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NPT?

В прошлом Texxon Holding Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.20 и -19.61% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.00 4.55
Годовой диапазон
1.14 22.38
Предыдущее закрытие
4.20
Open
4.12
Bid
4.14
Ask
4.44
Low
4.00
High
4.55
Объем
117
Дневное изменение
-1.43%
Месячное изменение
36.18%
6-месячное изменение
-28.99%
Годовое изменение
-19.61%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%