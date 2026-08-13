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NPT: 德克森控股

3.73 USD 0.41 (9.90%)
版块: 消费类周期性 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NPT汇率已更改-9.90%。当日，交易品种以低点3.70和高点4.13进行交易。

关注德克森控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NPT股票今天的价格是多少？

德克森控股股票今天的定价为3.73。它在3.70 - 4.13范围内交易，昨天的收盘价为4.14，交易量达到58。NPT的实时价格图表显示了这些更新。

德克森控股股票是否支付股息？

德克森控股目前的价值为3.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.57%和USD。实时查看图表以跟踪NPT走势。

如何购买NPT股票？

您可以以3.73的当前价格购买德克森控股股票。订单通常设置在3.73或4.03附近，而58和-7.67%显示市场活动。立即关注NPT的实时图表更新。

如何投资NPT股票？

投资德克森控股需要考虑年度范围1.14 - 22.38和当前价格3.73。许多人在以3.73或4.03下订单之前，会比较22.70%和。实时查看NPT价格图表，了解每日变化。

德克森控股股票的最高价格是多少？

在过去一年中，德克森控股的最高价格是22.38。在1.14 - 22.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪德克森控股的绩效。

德克森控股股票的最低价格是多少？

德克森控股（NPT）的最低价格为1.14。将其与当前的3.73和1.14 - 22.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NPT股票是什么时候拆分的？

德克森控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.14和-27.57%中可见。

日范围
3.70 4.13
年范围
1.14 22.38
前一天收盘价
4.14
开盘价
4.04
卖价
3.73
买价
4.03
最低价
3.70
最高价
4.13
交易量
58
日变化
-9.90%
月变化
22.70%
6个月变化
-36.02%
年变化
-27.57%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%