NPT: 德克森控股
今日NPT汇率已更改-9.90%。当日，交易品种以低点3.70和高点4.13进行交易。
关注德克森控股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NPT股票今天的价格是多少？
德克森控股股票今天的定价为3.73。它在3.70 - 4.13范围内交易，昨天的收盘价为4.14，交易量达到58。NPT的实时价格图表显示了这些更新。
德克森控股股票是否支付股息？
德克森控股目前的价值为3.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.57%和USD。实时查看图表以跟踪NPT走势。
如何购买NPT股票？
您可以以3.73的当前价格购买德克森控股股票。订单通常设置在3.73或4.03附近，而58和-7.67%显示市场活动。立即关注NPT的实时图表更新。
如何投资NPT股票？
投资德克森控股需要考虑年度范围1.14 - 22.38和当前价格3.73。许多人在以3.73或4.03下订单之前，会比较22.70%和。实时查看NPT价格图表，了解每日变化。
德克森控股股票的最高价格是多少？
在过去一年中，德克森控股的最高价格是22.38。在1.14 - 22.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪德克森控股的绩效。
德克森控股股票的最低价格是多少？
德克森控股（NPT）的最低价格为1.14。将其与当前的3.73和1.14 - 22.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NPT股票是什么时候拆分的？
德克森控股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.14和-27.57%中可见。
- 前一天收盘价
- 4.14
- 开盘价
- 4.04
- 卖价
- 3.73
- 买价
- 4.03
- 最低价
- 3.70
- 最高价
- 4.13
- 交易量
- 58
- 日变化
- -9.90%
- 月变化
- 22.70%
- 6个月变化
- -36.02%
- 年变化
- -27.57%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%