NPT股票今天的价格是多少？ 德克森控股股票今天的定价为3.73。它在3.70 - 4.13范围内交易，昨天的收盘价为4.14，交易量达到58。NPT的实时价格图表显示了这些更新。

德克森控股股票是否支付股息？ 德克森控股目前的价值为3.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-27.57%和USD。实时查看图表以跟踪NPT走势。

如何购买NPT股票？ 您可以以3.73的当前价格购买德克森控股股票。订单通常设置在3.73或4.03附近，而58和-7.67%显示市场活动。立即关注NPT的实时图表更新。

如何投资NPT股票？ 投资德克森控股需要考虑年度范围1.14 - 22.38和当前价格3.73。许多人在以3.73或4.03下订单之前，会比较22.70%和。实时查看NPT价格图表，了解每日变化。

德克森控股股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，德克森控股的最高价格是22.38。在1.14 - 22.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪德克森控股的绩效。

德克森控股股票的最低价格是多少？ 德克森控股（NPT）的最低价格为1.14。将其与当前的3.73和1.14 - 22.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPT在图表上的实时走势以获取更多详细信息。