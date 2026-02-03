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NPFI: Nuveen Preferred and Income ETF
Курс NPFI за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.90, а максимальная — 25.92.
Следите за динамикой Nuveen Preferred and Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NPFI сегодня?
Nuveen Preferred and Income ETF (NPFI) сегодня оценивается на уровне 25.91. Инструмент торгуется в пределах 25.90 - 25.92, вчерашнее закрытие составило 25.95, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NPFI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Preferred and Income ETF?
Nuveen Preferred and Income ETF в настоящее время оценивается в 25.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.58% и USD. Отслеживайте движения NPFI на графике в реальном времени.
Как купить акции NPFI?
Вы можете купить акции Nuveen Preferred and Income ETF (NPFI) по текущей цене 25.91. Ордера обычно размещаются около 25.91 или 26.21, тогда как 34 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NPFI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NPFI?
Инвестирование в Nuveen Preferred and Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.50 - 26.61 и текущей цены 25.91. Многие сравнивают 0.50% и -0.88% перед размещением ордеров на 25.91 или 26.21. Изучайте ежедневные изменения цены NPFI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Preferred and Income ETF?
Самая высокая цена Nuveen Preferred and Income ETF (NPFI) за последний год составила 26.61. Акции заметно колебались в пределах 25.50 - 26.61, сравнение с 25.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Preferred and Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Preferred and Income ETF?
Самая низкая цена Nuveen Preferred and Income ETF (NPFI) за год составила 25.50. Сравнение с текущими 25.91 и 25.50 - 26.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NPFI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NPFI?
В прошлом Nuveen Preferred and Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.95 и -0.58% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.95
- Open
- 25.91
- Bid
- 25.91
- Ask
- 26.21
- Low
- 25.90
- High
- 25.92
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.15%
- Месячное изменение
- 0.50%
- 6-месячное изменение
- -0.88%
- Годовое изменение
- -0.58%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%