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NPFI: Nuveen Preferred and Income ETF

25.91 USD 0.04 (0.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NPFI за сегодня изменился на -0.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.90, а максимальная — 25.92.

Следите за динамикой Nuveen Preferred and Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NPFI сегодня?

Nuveen Preferred and Income ETF (NPFI) сегодня оценивается на уровне 25.91. Инструмент торгуется в пределах 25.90 - 25.92, вчерашнее закрытие составило 25.95, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NPFI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Preferred and Income ETF?

Nuveen Preferred and Income ETF в настоящее время оценивается в 25.91. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.58% и USD. Отслеживайте движения NPFI на графике в реальном времени.

Как купить акции NPFI?

Вы можете купить акции Nuveen Preferred and Income ETF (NPFI) по текущей цене 25.91. Ордера обычно размещаются около 25.91 или 26.21, тогда как 34 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NPFI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NPFI?

Инвестирование в Nuveen Preferred and Income ETF предполагает учет годового диапазона 25.50 - 26.61 и текущей цены 25.91. Многие сравнивают 0.50% и -0.88% перед размещением ордеров на 25.91 или 26.21. Изучайте ежедневные изменения цены NPFI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Preferred and Income ETF?

Самая высокая цена Nuveen Preferred and Income ETF (NPFI) за последний год составила 26.61. Акции заметно колебались в пределах 25.50 - 26.61, сравнение с 25.95 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Preferred and Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Preferred and Income ETF?

Самая низкая цена Nuveen Preferred and Income ETF (NPFI) за год составила 25.50. Сравнение с текущими 25.91 и 25.50 - 26.61 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NPFI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NPFI?

В прошлом Nuveen Preferred and Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.95 и -0.58% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
25.90 25.92
Годовой диапазон
25.50 26.61
Предыдущее закрытие
25.95
Open
25.91
Bid
25.91
Ask
26.21
Low
25.90
High
25.92
Объем
34
Дневное изменение
-0.15%
Месячное изменение
0.50%
6-месячное изменение
-0.88%
Годовое изменение
-0.58%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%