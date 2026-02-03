NPFI: Nuveen Preferred and Income ETF
今日NPFI汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.87和高点25.90进行交易。
关注Nuveen Preferred and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NPFI新闻
常见问题解答
NPFI股票今天的价格是多少？
Nuveen Preferred and Income ETF股票今天的定价为25.89。它在25.87 - 25.90范围内交易，昨天的收盘价为25.91，交易量达到59。NPFI的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Preferred and Income ETF股票是否支付股息？
Nuveen Preferred and Income ETF目前的价值为25.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.65%和USD。实时查看图表以跟踪NPFI走势。
如何购买NPFI股票？
您可以以25.89的当前价格购买Nuveen Preferred and Income ETF股票。订单通常设置在25.89或26.19附近，而59和0.08%显示市场活动。立即关注NPFI的实时图表更新。
如何投资NPFI股票？
投资Nuveen Preferred and Income ETF需要考虑年度范围25.50 - 26.61和当前价格25.89。许多人在以25.89或26.19下订单之前，会比较0.43%和。实时查看NPFI价格图表，了解每日变化。
Nuveen Preferred and Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Preferred and Income ETF的最高价格是26.61。在25.50 - 26.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Preferred and Income ETF的绩效。
Nuveen Preferred and Income ETF股票的最低价格是多少？
Nuveen Preferred and Income ETF（NPFI）的最低价格为25.50。将其与当前的25.89和25.50 - 26.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NPFI股票是什么时候拆分的？
Nuveen Preferred and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.91和-0.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.91
- 开盘价
- 25.87
- 卖价
- 25.89
- 买价
- 26.19
- 最低价
- 25.87
- 最高价
- 25.90
- 交易量
- 59
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.43%
- 6个月变化
- -0.96%
- 年变化
- -0.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%