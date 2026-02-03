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NPFI: Nuveen Preferred and Income ETF

25.89 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NPFI汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.87和高点25.90进行交易。

关注Nuveen Preferred and Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
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  • MN

NPFI新闻

常见问题解答

NPFI股票今天的价格是多少？

Nuveen Preferred and Income ETF股票今天的定价为25.89。它在25.87 - 25.90范围内交易，昨天的收盘价为25.91，交易量达到59。NPFI的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Preferred and Income ETF股票是否支付股息？

Nuveen Preferred and Income ETF目前的价值为25.89。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.65%和USD。实时查看图表以跟踪NPFI走势。

如何购买NPFI股票？

您可以以25.89的当前价格购买Nuveen Preferred and Income ETF股票。订单通常设置在25.89或26.19附近，而59和0.08%显示市场活动。立即关注NPFI的实时图表更新。

如何投资NPFI股票？

投资Nuveen Preferred and Income ETF需要考虑年度范围25.50 - 26.61和当前价格25.89。许多人在以25.89或26.19下订单之前，会比较0.43%和。实时查看NPFI价格图表，了解每日变化。

Nuveen Preferred and Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Preferred and Income ETF的最高价格是26.61。在25.50 - 26.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Preferred and Income ETF的绩效。

Nuveen Preferred and Income ETF股票的最低价格是多少？

Nuveen Preferred and Income ETF（NPFI）的最低价格为25.50。将其与当前的25.89和25.50 - 26.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPFI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NPFI股票是什么时候拆分的？

Nuveen Preferred and Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.91和-0.65%中可见。

日范围
25.87 25.90
年范围
25.50 26.61
前一天收盘价
25.91
开盘价
25.87
卖价
25.89
买价
26.19
最低价
25.87
最高价
25.90
交易量
59
日变化
-0.08%
月变化
0.43%
6个月变化
-0.96%
年变化
-0.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%