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NPAC: New Providence Acquisition Corp. III

10.43 USD 0.01 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NPAC за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.43, а максимальная — 10.43.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NPAC сегодня?

New Providence Acquisition Corp. III (NPAC) сегодня оценивается на уровне 10.43. Инструмент торгуется в пределах 10.43 - 10.43, вчерашнее закрытие составило 10.42, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NPAC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям New Providence Acquisition Corp. III?

New Providence Acquisition Corp. III в настоящее время оценивается в 10.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.06% и USD. Отслеживайте движения NPAC на графике в реальном времени.

Как купить акции NPAC?

Вы можете купить акции New Providence Acquisition Corp. III (NPAC) по текущей цене 10.43. Ордера обычно размещаются около 10.43 или 10.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NPAC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NPAC?

Инвестирование в New Providence Acquisition Corp. III предполагает учет годового диапазона 10.07 - 10.49 и текущей цены 10.43. Многие сравнивают 0.10% и 1.36% перед размещением ордеров на 10.43 или 10.73. Изучайте ежедневные изменения цены NPAC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции New Providence Acquisition Corp. III?

Самая высокая цена New Providence Acquisition Corp. III (NPAC) за последний год составила 10.49. Акции заметно колебались в пределах 10.07 - 10.49, сравнение с 10.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику New Providence Acquisition Corp. III на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции New Providence Acquisition Corp. III?

Самая низкая цена New Providence Acquisition Corp. III (NPAC) за год составила 10.07. Сравнение с текущими 10.43 и 10.07 - 10.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NPAC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NPAC?

В прошлом New Providence Acquisition Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.42 и 3.06% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.43 10.43
Годовой диапазон
10.07 10.49
Предыдущее закрытие
10.42
Open
10.43
Bid
10.43
Ask
10.73
Low
10.43
High
10.43
Объем
1
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
0.10%
6-месячное изменение
1.36%
Годовое изменение
3.06%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%