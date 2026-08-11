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NPAC: New Providence Acquisition Corp. III
Курс NPAC за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.43, а максимальная — 10.43.
Следите за динамикой New Providence Acquisition Corp. III. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NPAC сегодня?
New Providence Acquisition Corp. III (NPAC) сегодня оценивается на уровне 10.43. Инструмент торгуется в пределах 10.43 - 10.43, вчерашнее закрытие составило 10.42, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NPAC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям New Providence Acquisition Corp. III?
New Providence Acquisition Corp. III в настоящее время оценивается в 10.43. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.06% и USD. Отслеживайте движения NPAC на графике в реальном времени.
Как купить акции NPAC?
Вы можете купить акции New Providence Acquisition Corp. III (NPAC) по текущей цене 10.43. Ордера обычно размещаются около 10.43 или 10.73, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NPAC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NPAC?
Инвестирование в New Providence Acquisition Corp. III предполагает учет годового диапазона 10.07 - 10.49 и текущей цены 10.43. Многие сравнивают 0.10% и 1.36% перед размещением ордеров на 10.43 или 10.73. Изучайте ежедневные изменения цены NPAC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции New Providence Acquisition Corp. III?
Самая высокая цена New Providence Acquisition Corp. III (NPAC) за последний год составила 10.49. Акции заметно колебались в пределах 10.07 - 10.49, сравнение с 10.42 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику New Providence Acquisition Corp. III на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции New Providence Acquisition Corp. III?
Самая низкая цена New Providence Acquisition Corp. III (NPAC) за год составила 10.07. Сравнение с текущими 10.43 и 10.07 - 10.49 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NPAC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NPAC?
В прошлом New Providence Acquisition Corp. III проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.42 и 3.06% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.42
- Open
- 10.43
- Bid
- 10.43
- Ask
- 10.73
- Low
- 10.43
- High
- 10.43
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- 0.10%
- 6-месячное изменение
- 1.36%
- Годовое изменение
- 3.06%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%