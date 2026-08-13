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NPAC: New Providence Acquisition Corp. III

10.42 USD 0.01 (0.10%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NPAC汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.42和高点10.42进行交易。

关注New Providence Acquisition Corp. III动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NPAC股票今天的价格是多少？

New Providence Acquisition Corp. III股票今天的定价为10.42。它在10.42 - 10.42范围内交易，昨天的收盘价为10.43，交易量达到1。NPAC的实时价格图表显示了这些更新。

New Providence Acquisition Corp. III股票是否支付股息？

New Providence Acquisition Corp. III目前的价值为10.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.96%和USD。实时查看图表以跟踪NPAC走势。

如何购买NPAC股票？

您可以以10.42的当前价格购买New Providence Acquisition Corp. III股票。订单通常设置在10.42或10.72附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NPAC的实时图表更新。

如何投资NPAC股票？

投资New Providence Acquisition Corp. III需要考虑年度范围10.07 - 10.49和当前价格10.42。许多人在以10.42或10.72下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NPAC价格图表，了解每日变化。

New Providence Acquisition Corp. III股票的最高价格是多少？

在过去一年中，New Providence Acquisition Corp. III的最高价格是10.49。在10.07 - 10.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪New Providence Acquisition Corp. III的绩效。

New Providence Acquisition Corp. III股票的最低价格是多少？

New Providence Acquisition Corp. III（NPAC）的最低价格为10.07。将其与当前的10.42和10.07 - 10.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NPAC股票是什么时候拆分的？

New Providence Acquisition Corp. III历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.43和2.96%中可见。

日范围
10.42 10.42
年范围
10.07 10.49
前一天收盘价
10.43
开盘价
10.42
卖价
10.42
买价
10.72
最低价
10.42
最高价
10.42
交易量
1
日变化
-0.10%
月变化
0.00%
6个月变化
1.26%
年变化
2.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%