NPAC: New Providence Acquisition Corp. III
今日NPAC汇率已更改-0.10%。当日，交易品种以低点10.42和高点10.42进行交易。
关注New Providence Acquisition Corp. III动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NPAC股票今天的价格是多少？
New Providence Acquisition Corp. III股票今天的定价为10.42。它在10.42 - 10.42范围内交易，昨天的收盘价为10.43，交易量达到1。NPAC的实时价格图表显示了这些更新。
New Providence Acquisition Corp. III股票是否支付股息？
New Providence Acquisition Corp. III目前的价值为10.42。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.96%和USD。实时查看图表以跟踪NPAC走势。
如何购买NPAC股票？
您可以以10.42的当前价格购买New Providence Acquisition Corp. III股票。订单通常设置在10.42或10.72附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NPAC的实时图表更新。
如何投资NPAC股票？
投资New Providence Acquisition Corp. III需要考虑年度范围10.07 - 10.49和当前价格10.42。许多人在以10.42或10.72下订单之前，会比较0.00%和。实时查看NPAC价格图表，了解每日变化。
New Providence Acquisition Corp. III股票的最高价格是多少？
在过去一年中，New Providence Acquisition Corp. III的最高价格是10.49。在10.07 - 10.49内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪New Providence Acquisition Corp. III的绩效。
New Providence Acquisition Corp. III股票的最低价格是多少？
New Providence Acquisition Corp. III（NPAC）的最低价格为10.07。将其与当前的10.42和10.07 - 10.49进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NPAC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NPAC股票是什么时候拆分的？
New Providence Acquisition Corp. III历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.43和2.96%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.43
- 开盘价
- 10.42
- 卖价
- 10.42
- 买价
- 10.72
- 最低价
- 10.42
- 最高价
- 10.42
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.10%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- 1.26%
- 年变化
- 2.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%