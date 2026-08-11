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NOVZ: TrueShares Structured Outcome (November) ETF

48.17 USD 0.03 (0.06%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NOVZ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.17, а максимальная — 48.17.

Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (November) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NOVZ сегодня?

TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) сегодня оценивается на уровне 48.17. Инструмент торгуется в пределах 48.17 - 48.17, вчерашнее закрытие составило 48.20, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOVZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (November) ETF?

TrueShares Structured Outcome (November) ETF в настоящее время оценивается в 48.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.70% и USD. Отслеживайте движения NOVZ на графике в реальном времени.

Как купить акции NOVZ?

Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) по текущей цене 48.17. Ордера обычно размещаются около 48.17 или 48.47, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOVZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NOVZ?

Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (November) ETF предполагает учет годового диапазона 42.28 - 48.20 и текущей цены 48.17. Многие сравнивают 1.88% и 9.83% перед размещением ордеров на 48.17 или 48.47. Изучайте ежедневные изменения цены NOVZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (November) ETF?

Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) за последний год составила 48.20. Акции заметно колебались в пределах 42.28 - 48.20, сравнение с 48.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (November) ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (November) ETF?

Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) за год составила 42.28. Сравнение с текущими 48.17 и 42.28 - 48.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOVZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NOVZ?

В прошлом TrueShares Structured Outcome (November) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.20 и 12.70% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
48.17 48.17
Годовой диапазон
42.28 48.20
Предыдущее закрытие
48.20
Open
48.17
Bid
48.17
Ask
48.47
Low
48.17
High
48.17
Объем
1
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
1.88%
6-месячное изменение
9.83%
Годовое изменение
12.70%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%