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NOVZ: TrueShares Structured Outcome (November) ETF
Курс NOVZ за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 48.17, а максимальная — 48.17.
Следите за динамикой TrueShares Structured Outcome (November) ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NOVZ сегодня?
TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) сегодня оценивается на уровне 48.17. Инструмент торгуется в пределах 48.17 - 48.17, вчерашнее закрытие составило 48.20, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NOVZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TrueShares Structured Outcome (November) ETF?
TrueShares Structured Outcome (November) ETF в настоящее время оценивается в 48.17. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.70% и USD. Отслеживайте движения NOVZ на графике в реальном времени.
Как купить акции NOVZ?
Вы можете купить акции TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) по текущей цене 48.17. Ордера обычно размещаются около 48.17 или 48.47, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NOVZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NOVZ?
Инвестирование в TrueShares Structured Outcome (November) ETF предполагает учет годового диапазона 42.28 - 48.20 и текущей цены 48.17. Многие сравнивают 1.88% и 9.83% перед размещением ордеров на 48.17 или 48.47. Изучайте ежедневные изменения цены NOVZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TrueShares Structured Outcome (November) ETF?
Самая высокая цена TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) за последний год составила 48.20. Акции заметно колебались в пределах 42.28 - 48.20, сравнение с 48.20 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TrueShares Structured Outcome (November) ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TrueShares Structured Outcome (November) ETF?
Самая низкая цена TrueShares Structured Outcome (November) ETF (NOVZ) за год составила 42.28. Сравнение с текущими 48.17 и 42.28 - 48.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NOVZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NOVZ?
В прошлом TrueShares Structured Outcome (November) ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 48.20 и 12.70% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 48.20
- Open
- 48.17
- Bid
- 48.17
- Ask
- 48.47
- Low
- 48.17
- High
- 48.17
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- 1.88%
- 6-месячное изменение
- 9.83%
- Годовое изменение
- 12.70%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%