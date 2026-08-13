NOVZ: TrueShares Structured Outcome (November) ETF
今日NOVZ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点48.17和高点48.17进行交易。
关注TrueShares Structured Outcome (November) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NOVZ股票今天的价格是多少？
TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票今天的定价为48.17。它在48.17 - 48.17范围内交易，昨天的收盘价为48.20，交易量达到1。NOVZ的实时价格图表显示了这些更新。
TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票是否支付股息？
TrueShares Structured Outcome (November) ETF目前的价值为48.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.70%和USD。实时查看图表以跟踪NOVZ走势。
如何购买NOVZ股票？
您可以以48.17的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票。订单通常设置在48.17或48.47附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NOVZ的实时图表更新。
如何投资NOVZ股票？
投资TrueShares Structured Outcome (November) ETF需要考虑年度范围42.28 - 48.20和当前价格48.17。许多人在以48.17或48.47下订单之前，会比较1.88%和。实时查看NOVZ价格图表，了解每日变化。
TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (November) ETF的最高价格是48.20。在42.28 - 48.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (November) ETF的绩效。
TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票的最低价格是多少？
TrueShares Structured Outcome (November) ETF（NOVZ）的最低价格为42.28。将其与当前的48.17和42.28 - 48.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NOVZ股票是什么时候拆分的？
TrueShares Structured Outcome (November) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.20和12.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 48.20
- 开盘价
- 48.17
- 卖价
- 48.17
- 买价
- 48.47
- 最低价
- 48.17
- 最高价
- 48.17
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 1.88%
- 6个月变化
- 9.83%
- 年变化
- 12.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%