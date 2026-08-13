NOVZ股票今天的价格是多少？ TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票今天的定价为48.17。它在48.17 - 48.17范围内交易，昨天的收盘价为48.20，交易量达到1。NOVZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票是否支付股息？ TrueShares Structured Outcome (November) ETF目前的价值为48.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.70%和USD。实时查看图表以跟踪NOVZ走势。

如何购买NOVZ股票？ 您可以以48.17的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票。订单通常设置在48.17或48.47附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NOVZ的实时图表更新。

如何投资NOVZ股票？ 投资TrueShares Structured Outcome (November) ETF需要考虑年度范围42.28 - 48.20和当前价格48.17。许多人在以48.17或48.47下订单之前，会比较1.88%和。实时查看NOVZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (November) ETF的最高价格是48.20。在42.28 - 48.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (November) ETF的绩效。

TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票的最低价格是多少？ TrueShares Structured Outcome (November) ETF（NOVZ）的最低价格为42.28。将其与当前的48.17和42.28 - 48.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。