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NOVZ: TrueShares Structured Outcome (November) ETF

48.17 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NOVZ汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点48.17和高点48.17进行交易。

关注TrueShares Structured Outcome (November) ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NOVZ股票今天的价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票今天的定价为48.17。它在48.17 - 48.17范围内交易，昨天的收盘价为48.20，交易量达到1。NOVZ的实时价格图表显示了这些更新。

TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票是否支付股息？

TrueShares Structured Outcome (November) ETF目前的价值为48.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.70%和USD。实时查看图表以跟踪NOVZ走势。

如何购买NOVZ股票？

您可以以48.17的当前价格购买TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票。订单通常设置在48.17或48.47附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NOVZ的实时图表更新。

如何投资NOVZ股票？

投资TrueShares Structured Outcome (November) ETF需要考虑年度范围42.28 - 48.20和当前价格48.17。许多人在以48.17或48.47下订单之前，会比较1.88%和。实时查看NOVZ价格图表，了解每日变化。

TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，TrueShares Structured Outcome (November) ETF的最高价格是48.20。在42.28 - 48.20内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TrueShares Structured Outcome (November) ETF的绩效。

TrueShares Structured Outcome (November) ETF股票的最低价格是多少？

TrueShares Structured Outcome (November) ETF（NOVZ）的最低价格为42.28。将其与当前的48.17和42.28 - 48.20进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NOVZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NOVZ股票是什么时候拆分的？

TrueShares Structured Outcome (November) ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、48.20和12.70%中可见。

日范围
48.17 48.17
年范围
42.28 48.20
前一天收盘价
48.20
开盘价
48.17
卖价
48.17
买价
48.47
最低价
48.17
最高价
48.17
交易量
1
日变化
-0.06%
月变化
1.88%
6个月变化
9.83%
年变化
12.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%