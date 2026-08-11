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NODE: Onchain Economy ETF

36.57 USD 0.81 (2.17%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NODE за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.31, а максимальная — 36.81.

Следите за динамикой Onchain Economy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NODE сегодня?

Onchain Economy ETF (NODE) сегодня оценивается на уровне 36.57. Инструмент торгуется в пределах 36.31 - 36.81, вчерашнее закрытие составило 37.38, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NODE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Onchain Economy ETF?

Onchain Economy ETF в настоящее время оценивается в 36.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.74% и USD. Отслеживайте движения NODE на графике в реальном времени.

Как купить акции NODE?

Вы можете купить акции Onchain Economy ETF (NODE) по текущей цене 36.57. Ордера обычно размещаются около 36.57 или 36.87, тогда как 17 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NODE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NODE?

Инвестирование в Onchain Economy ETF предполагает учет годового диапазона 30.36 - 54.32 и текущей цены 36.57. Многие сравнивают -2.27% и 5.39% перед размещением ордеров на 36.57 или 36.87. Изучайте ежедневные изменения цены NODE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Onchain Economy ETF?

Самая высокая цена Onchain Economy ETF (NODE) за последний год составила 54.32. Акции заметно колебались в пределах 30.36 - 54.32, сравнение с 37.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Onchain Economy ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Onchain Economy ETF?

Самая низкая цена Onchain Economy ETF (NODE) за год составила 30.36. Сравнение с текущими 36.57 и 30.36 - 54.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NODE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NODE?

В прошлом Onchain Economy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.38 и 6.74% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
36.31 36.81
Годовой диапазон
30.36 54.32
Предыдущее закрытие
37.38
Open
36.69
Bid
36.57
Ask
36.87
Low
36.31
High
36.81
Объем
17
Дневное изменение
-2.17%
Месячное изменение
-2.27%
6-месячное изменение
5.39%
Годовое изменение
6.74%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%