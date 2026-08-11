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NODE: Onchain Economy ETF
Курс NODE за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 36.31, а максимальная — 36.81.
Следите за динамикой Onchain Economy ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NODE сегодня?
Onchain Economy ETF (NODE) сегодня оценивается на уровне 36.57. Инструмент торгуется в пределах 36.31 - 36.81, вчерашнее закрытие составило 37.38, а торговый объем достиг 17. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NODE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Onchain Economy ETF?
Onchain Economy ETF в настоящее время оценивается в 36.57. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 6.74% и USD. Отслеживайте движения NODE на графике в реальном времени.
Как купить акции NODE?
Вы можете купить акции Onchain Economy ETF (NODE) по текущей цене 36.57. Ордера обычно размещаются около 36.57 или 36.87, тогда как 17 и -0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NODE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NODE?
Инвестирование в Onchain Economy ETF предполагает учет годового диапазона 30.36 - 54.32 и текущей цены 36.57. Многие сравнивают -2.27% и 5.39% перед размещением ордеров на 36.57 или 36.87. Изучайте ежедневные изменения цены NODE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Onchain Economy ETF?
Самая высокая цена Onchain Economy ETF (NODE) за последний год составила 54.32. Акции заметно колебались в пределах 30.36 - 54.32, сравнение с 37.38 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Onchain Economy ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Onchain Economy ETF?
Самая низкая цена Onchain Economy ETF (NODE) за год составила 30.36. Сравнение с текущими 36.57 и 30.36 - 54.32 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NODE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NODE?
В прошлом Onchain Economy ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 37.38 и 6.74% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 37.38
- Open
- 36.69
- Bid
- 36.57
- Ask
- 36.87
- Low
- 36.31
- High
- 36.81
- Объем
- 17
- Дневное изменение
- -2.17%
- Месячное изменение
- -2.27%
- 6-месячное изменение
- 5.39%
- Годовое изменение
- 6.74%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%