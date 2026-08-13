NODE股票今天的价格是多少？ Onchain Economy ETF股票今天的定价为36.82。它在36.59 - 37.39范围内交易，昨天的收盘价为36.57，交易量达到10。NODE的实时价格图表显示了这些更新。

Onchain Economy ETF股票是否支付股息？ Onchain Economy ETF目前的价值为36.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.47%和USD。实时查看图表以跟踪NODE走势。

如何购买NODE股票？ 您可以以36.82的当前价格购买Onchain Economy ETF股票。订单通常设置在36.82或37.12附近，而10和-1.52%显示市场活动。立即关注NODE的实时图表更新。

如何投资NODE股票？ 投资Onchain Economy ETF需要考虑年度范围30.36 - 54.32和当前价格36.82。许多人在以36.82或37.12下订单之前，会比较-1.60%和。实时查看NODE价格图表，了解每日变化。

Onchain Economy ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Onchain Economy ETF的最高价格是54.32。在30.36 - 54.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Onchain Economy ETF的绩效。

Onchain Economy ETF股票的最低价格是多少？ Onchain Economy ETF（NODE）的最低价格为30.36。将其与当前的36.82和30.36 - 54.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NODE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。