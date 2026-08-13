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NODE: Onchain Economy ETF

36.82 USD 0.25 (0.68%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NODE汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点36.59和高点37.39进行交易。

关注Onchain Economy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NODE股票今天的价格是多少？

Onchain Economy ETF股票今天的定价为36.82。它在36.59 - 37.39范围内交易，昨天的收盘价为36.57，交易量达到10。NODE的实时价格图表显示了这些更新。

Onchain Economy ETF股票是否支付股息？

Onchain Economy ETF目前的价值为36.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.47%和USD。实时查看图表以跟踪NODE走势。

如何购买NODE股票？

您可以以36.82的当前价格购买Onchain Economy ETF股票。订单通常设置在36.82或37.12附近，而10和-1.52%显示市场活动。立即关注NODE的实时图表更新。

如何投资NODE股票？

投资Onchain Economy ETF需要考虑年度范围30.36 - 54.32和当前价格36.82。许多人在以36.82或37.12下订单之前，会比较-1.60%和。实时查看NODE价格图表，了解每日变化。

Onchain Economy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Onchain Economy ETF的最高价格是54.32。在30.36 - 54.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Onchain Economy ETF的绩效。

Onchain Economy ETF股票的最低价格是多少？

Onchain Economy ETF（NODE）的最低价格为30.36。将其与当前的36.82和30.36 - 54.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NODE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NODE股票是什么时候拆分的？

Onchain Economy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.57和7.47%中可见。

日范围
36.59 37.39
年范围
30.36 54.32
前一天收盘价
36.57
开盘价
37.39
卖价
36.82
买价
37.12
最低价
36.59
最高价
37.39
交易量
10
日变化
0.68%
月变化
-1.60%
6个月变化
6.11%
年变化
7.47%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%