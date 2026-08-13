NODE: Onchain Economy ETF
今日NODE汇率已更改0.68%。当日，交易品种以低点36.59和高点37.39进行交易。
关注Onchain Economy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NODE股票今天的价格是多少？
Onchain Economy ETF股票今天的定价为36.82。它在36.59 - 37.39范围内交易，昨天的收盘价为36.57，交易量达到10。NODE的实时价格图表显示了这些更新。
Onchain Economy ETF股票是否支付股息？
Onchain Economy ETF目前的价值为36.82。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.47%和USD。实时查看图表以跟踪NODE走势。
如何购买NODE股票？
您可以以36.82的当前价格购买Onchain Economy ETF股票。订单通常设置在36.82或37.12附近，而10和-1.52%显示市场活动。立即关注NODE的实时图表更新。
如何投资NODE股票？
投资Onchain Economy ETF需要考虑年度范围30.36 - 54.32和当前价格36.82。许多人在以36.82或37.12下订单之前，会比较-1.60%和。实时查看NODE价格图表，了解每日变化。
Onchain Economy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Onchain Economy ETF的最高价格是54.32。在30.36 - 54.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Onchain Economy ETF的绩效。
Onchain Economy ETF股票的最低价格是多少？
Onchain Economy ETF（NODE）的最低价格为30.36。将其与当前的36.82和30.36 - 54.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NODE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NODE股票是什么时候拆分的？
Onchain Economy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、36.57和7.47%中可见。
- 前一天收盘价
- 36.57
- 开盘价
- 37.39
- 卖价
- 36.82
- 买价
- 37.12
- 最低价
- 36.59
- 最高价
- 37.39
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.68%
- 月变化
- -1.60%
- 6个月变化
- 6.11%
- 年变化
- 7.47%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%