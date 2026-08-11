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NNY: Nuveen New York Municipal Value Fund
Курс NNY за сегодня изменился на -0.60%. При этом минимальная цена на торгах достигала 8.25, а максимальная — 8.33.
Следите за динамикой Nuveen New York Municipal Value Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NNY сегодня?
Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) сегодня оценивается на уровне 8.25. Инструмент торгуется в пределах 8.25 - 8.33, вчерашнее закрытие составило 8.30, а торговый объем достиг 46. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NNY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen New York Municipal Value Fund?
Nuveen New York Municipal Value Fund в настоящее время оценивается в 8.25. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.85% и USD. Отслеживайте движения NNY на графике в реальном времени.
Как купить акции NNY?
Вы можете купить акции Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) по текущей цене 8.25. Ордера обычно размещаются около 8.25 или 8.55, тогда как 46 и -0.96% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NNY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NNY?
Инвестирование в Nuveen New York Municipal Value Fund предполагает учет годового диапазона 8.03 - 8.93 и текущей цены 8.25. Многие сравнивают 0.00% и -6.46% перед размещением ордеров на 8.25 или 8.55. Изучайте ежедневные изменения цены NNY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen New York Municipal Value Fund?
Самая высокая цена Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) за последний год составила 8.93. Акции заметно колебались в пределах 8.03 - 8.93, сравнение с 8.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen New York Municipal Value Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen New York Municipal Value Fund?
Самая низкая цена Nuveen New York Municipal Value Fund (NNY) за год составила 8.03. Сравнение с текущими 8.25 и 8.03 - 8.93 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NNY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NNY?
В прошлом Nuveen New York Municipal Value Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 8.30 и 1.85% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 8.30
- Open
- 8.33
- Bid
- 8.25
- Ask
- 8.55
- Low
- 8.25
- High
- 8.33
- Объем
- 46
- Дневное изменение
- -0.60%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -6.46%
- Годовое изменение
- 1.85%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%