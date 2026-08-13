NNY股票今天的价格是多少？ 纽约纽文市政价值基金股票今天的定价为8.31。它在8.29 - 8.34范围内交易，昨天的收盘价为8.25，交易量达到44。NNY的实时价格图表显示了这些更新。

纽约纽文市政价值基金股票是否支付股息？ 纽约纽文市政价值基金目前的价值为8.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.59%和USD。实时查看图表以跟踪NNY走势。

如何购买NNY股票？ 您可以以8.31的当前价格购买纽约纽文市政价值基金股票。订单通常设置在8.31或8.61附近，而44和0.12%显示市场活动。立即关注NNY的实时图表更新。

如何投资NNY股票？ 投资纽约纽文市政价值基金需要考虑年度范围8.03 - 8.93和当前价格8.31。许多人在以8.31或8.61下订单之前，会比较0.73%和。实时查看NNY价格图表，了解每日变化。

纽约纽文市政价值基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，纽约纽文市政价值基金的最高价格是8.93。在8.03 - 8.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽约纽文市政价值基金的绩效。

纽约纽文市政价值基金股票的最低价格是多少？ 纽约纽文市政价值基金（NNY）的最低价格为8.03。将其与当前的8.31和8.03 - 8.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。