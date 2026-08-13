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NNY: 纽约纽文市政价值基金

8.31 USD 0.06 (0.73%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NNY汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点8.29和高点8.34进行交易。

关注纽约纽文市政价值基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

NNY股票今天的价格是多少？

纽约纽文市政价值基金股票今天的定价为8.31。它在8.29 - 8.34范围内交易，昨天的收盘价为8.25，交易量达到44。NNY的实时价格图表显示了这些更新。

纽约纽文市政价值基金股票是否支付股息？

纽约纽文市政价值基金目前的价值为8.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.59%和USD。实时查看图表以跟踪NNY走势。

如何购买NNY股票？

您可以以8.31的当前价格购买纽约纽文市政价值基金股票。订单通常设置在8.31或8.61附近，而44和0.12%显示市场活动。立即关注NNY的实时图表更新。

如何投资NNY股票？

投资纽约纽文市政价值基金需要考虑年度范围8.03 - 8.93和当前价格8.31。许多人在以8.31或8.61下订单之前，会比较0.73%和。实时查看NNY价格图表，了解每日变化。

纽约纽文市政价值基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纽约纽文市政价值基金的最高价格是8.93。在8.03 - 8.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽约纽文市政价值基金的绩效。

纽约纽文市政价值基金股票的最低价格是多少？

纽约纽文市政价值基金（NNY）的最低价格为8.03。将其与当前的8.31和8.03 - 8.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NNY股票是什么时候拆分的？

纽约纽文市政价值基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.25和2.59%中可见。

日范围
8.29 8.34
年范围
8.03 8.93
前一天收盘价
8.25
开盘价
8.30
卖价
8.31
买价
8.61
最低价
8.29
最高价
8.34
交易量
44
日变化
0.73%
月变化
0.73%
6个月变化
-5.78%
年变化
2.59%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%