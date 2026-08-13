NNY: 纽约纽文市政价值基金
今日NNY汇率已更改0.73%。当日，交易品种以低点8.29和高点8.34进行交易。
关注纽约纽文市政价值基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NNY股票今天的价格是多少？
纽约纽文市政价值基金股票今天的定价为8.31。它在8.29 - 8.34范围内交易，昨天的收盘价为8.25，交易量达到44。NNY的实时价格图表显示了这些更新。
纽约纽文市政价值基金股票是否支付股息？
纽约纽文市政价值基金目前的价值为8.31。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.59%和USD。实时查看图表以跟踪NNY走势。
如何购买NNY股票？
您可以以8.31的当前价格购买纽约纽文市政价值基金股票。订单通常设置在8.31或8.61附近，而44和0.12%显示市场活动。立即关注NNY的实时图表更新。
如何投资NNY股票？
投资纽约纽文市政价值基金需要考虑年度范围8.03 - 8.93和当前价格8.31。许多人在以8.31或8.61下订单之前，会比较0.73%和。实时查看NNY价格图表，了解每日变化。
纽约纽文市政价值基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纽约纽文市政价值基金的最高价格是8.93。在8.03 - 8.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽约纽文市政价值基金的绩效。
纽约纽文市政价值基金股票的最低价格是多少？
纽约纽文市政价值基金（NNY）的最低价格为8.03。将其与当前的8.31和8.03 - 8.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NNY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NNY股票是什么时候拆分的？
纽约纽文市政价值基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、8.25和2.59%中可见。
- 前一天收盘价
- 8.25
- 开盘价
- 8.30
- 卖价
- 8.31
- 买价
- 8.61
- 最低价
- 8.29
- 最高价
- 8.34
- 交易量
- 44
- 日变化
- 0.73%
- 月变化
- 0.73%
- 6个月变化
- -5.78%
- 年变化
- 2.59%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%