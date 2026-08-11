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NNOV: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November

31.71 USD 0.10 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NNOV за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.68, а максимальная — 31.74.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NNOV сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) сегодня оценивается на уровне 31.71. Инструмент торгуется в пределах 31.68 - 31.74, вчерашнее закрытие составило 31.61, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NNOV в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 31.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.62% и USD. Отслеживайте движения NNOV на графике в реальном времени.

Как купить акции NNOV?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) по текущей цене 31.71. Ордера обычно размещаются около 31.71 или 32.01, тогда как 12 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NNOV на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NNOV?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 27.26 - 31.74 и текущей цены 31.71. Многие сравнивают 2.29% и 11.21% перед размещением ордеров на 31.71 или 32.01. Изучайте ежедневные изменения цены NNOV на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) за последний год составила 31.74. Акции заметно колебались в пределах 27.26 - 31.74, сравнение с 31.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) за год составила 27.26. Сравнение с текущими 31.71 и 27.26 - 31.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NNOV?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.61 и 11.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
31.68 31.74
Годовой диапазон
27.26 31.74
Предыдущее закрытие
31.61
Open
31.74
Bid
31.71
Ask
32.01
Low
31.68
High
31.74
Объем
12
Дневное изменение
0.32%
Месячное изменение
2.29%
6-месячное изменение
11.21%
Годовое изменение
11.62%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%