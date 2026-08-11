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NNOV: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
Курс NNOV за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 31.68, а максимальная — 31.74.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NNOV сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) сегодня оценивается на уровне 31.71. Инструмент торгуется в пределах 31.68 - 31.74, вчерашнее закрытие составило 31.61, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NNOV в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November в настоящее время оценивается в 31.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.62% и USD. Отслеживайте движения NNOV на графике в реальном времени.
Как купить акции NNOV?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) по текущей цене 31.71. Ордера обычно размещаются около 31.71 или 32.01, тогда как 12 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NNOV на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NNOV?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November предполагает учет годового диапазона 27.26 - 31.74 и текущей цены 31.71. Многие сравнивают 2.29% и 11.21% перед размещением ордеров на 31.71 или 32.01. Изучайте ежедневные изменения цены NNOV на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) за последний год составила 31.74. Акции заметно колебались в пределах 27.26 - 31.74, сравнение с 31.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November (NNOV) за год составила 27.26. Сравнение с текущими 31.71 и 27.26 - 31.74 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NNOV во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NNOV?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 31.61 и 11.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 31.61
- Open
- 31.74
- Bid
- 31.71
- Ask
- 32.01
- Low
- 31.68
- High
- 31.74
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 2.29%
- 6-месячное изменение
- 11.21%
- Годовое изменение
- 11.62%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%