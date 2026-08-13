NNOV股票今天的价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票今天的定价为31.71。它在31.70 - 31.71范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到4。NNOV的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票是否支付股息？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November目前的价值为31.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.62%和USD。实时查看图表以跟踪NNOV走势。

如何购买NNOV股票？ 您可以以31.71的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票。订单通常设置在31.71或32.01附近，而4和0.03%显示市场活动。立即关注NNOV的实时图表更新。

如何投资NNOV股票？ 投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November需要考虑年度范围27.26 - 31.74和当前价格31.71。许多人在以31.71或32.01下订单之前，会比较2.29%和。实时查看NNOV价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November的最高价格是31.74。在27.26 - 31.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November（NNOV）的最低价格为27.26。将其与当前的31.71和27.26 - 31.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。