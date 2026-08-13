NNOV: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November
今日NNOV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点31.70和高点31.71进行交易。
关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NNOV股票今天的价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票今天的定价为31.71。它在31.70 - 31.71范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到4。NNOV的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票是否支付股息？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November目前的价值为31.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.62%和USD。实时查看图表以跟踪NNOV走势。
如何购买NNOV股票？
您可以以31.71的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票。订单通常设置在31.71或32.01附近，而4和0.03%显示市场活动。立即关注NNOV的实时图表更新。
如何投资NNOV股票？
投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November需要考虑年度范围27.26 - 31.74和当前价格31.71。许多人在以31.71或32.01下订单之前，会比较2.29%和。实时查看NNOV价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November的最高价格是31.74。在27.26 - 31.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November的绩效。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November（NNOV）的最低价格为27.26。将其与当前的31.71和27.26 - 31.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NNOV股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.71和11.62%中可见。
- 前一天收盘价
- 31.71
- 开盘价
- 31.70
- 卖价
- 31.71
- 买价
- 32.01
- 最低价
- 31.70
- 最高价
- 31.71
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- 2.29%
- 6个月变化
- 11.21%
- 年变化
- 11.62%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%