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NNOV: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November

31.71 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NNOV汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点31.70和高点31.71进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NNOV股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票今天的定价为31.71。它在31.70 - 31.71范围内交易，昨天的收盘价为31.71，交易量达到4。NNOV的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November目前的价值为31.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.62%和USD。实时查看图表以跟踪NNOV走势。

如何购买NNOV股票？

您可以以31.71的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票。订单通常设置在31.71或32.01附近，而4和0.03%显示市场活动。立即关注NNOV的实时图表更新。

如何投资NNOV股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November需要考虑年度范围27.26 - 31.74和当前价格31.71。许多人在以31.71或32.01下订单之前，会比较2.29%和。实时查看NNOV价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November的最高价格是31.74。在27.26 - 31.74内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November（NNOV）的最低价格为27.26。将其与当前的31.71和27.26 - 31.74进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NNOV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NNOV股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、31.71和11.62%中可见。

日范围
31.70 31.71
年范围
27.26 31.74
前一天收盘价
31.71
开盘价
31.70
卖价
31.71
买价
32.01
最低价
31.70
最高价
31.71
交易量
4
日变化
0.00%
月变化
2.29%
6个月变化
11.21%
年变化
11.62%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%