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NNNN: Anbio Biotechnology
Курс NNNN за сегодня изменился на -3.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 11.41.
Следите за динамикой Anbio Biotechnology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
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- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NNNN сегодня?
Anbio Biotechnology (NNNN) сегодня оценивается на уровне 10.19. Инструмент торгуется в пределах 9.90 - 11.41, вчерашнее закрытие составило 10.61, а торговый объем достиг 172. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NNNN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Anbio Biotechnology?
Anbio Biotechnology в настоящее время оценивается в 10.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -61.46% и USD. Отслеживайте движения NNNN на графике в реальном времени.
Как купить акции NNNN?
Вы можете купить акции Anbio Biotechnology (NNNN) по текущей цене 10.19. Ордера обычно размещаются около 10.19 или 10.49, тогда как 172 и -4.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NNNN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NNNN?
Инвестирование в Anbio Biotechnology предполагает учет годового диапазона 8.30 - 36.00 и текущей цены 10.19. Многие сравнивают 5.93% и -60.81% перед размещением ордеров на 10.19 или 10.49. Изучайте ежедневные изменения цены NNNN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Anbio Biotechnology?
Самая высокая цена Anbio Biotechnology (NNNN) за последний год составила 36.00. Акции заметно колебались в пределах 8.30 - 36.00, сравнение с 10.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Anbio Biotechnology на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Anbio Biotechnology?
Самая низкая цена Anbio Biotechnology (NNNN) за год составила 8.30. Сравнение с текущими 10.19 и 8.30 - 36.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NNNN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NNNN?
В прошлом Anbio Biotechnology проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.61 и -61.46% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.61
- Open
- 10.66
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Low
- 9.90
- High
- 11.41
- Объем
- 172
- Дневное изменение
- -3.96%
- Месячное изменение
- 5.93%
- 6-месячное изменение
- -60.81%
- Годовое изменение
- -61.46%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%