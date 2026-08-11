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NNNN: Anbio Biotechnology

10.19 USD 0.42 (3.96%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NNNN за сегодня изменился на -3.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.90, а максимальная — 11.41.

Следите за динамикой Anbio Biotechnology. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NNNN сегодня?

Anbio Biotechnology (NNNN) сегодня оценивается на уровне 10.19. Инструмент торгуется в пределах 9.90 - 11.41, вчерашнее закрытие составило 10.61, а торговый объем достиг 172. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NNNN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Anbio Biotechnology?

Anbio Biotechnology в настоящее время оценивается в 10.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -61.46% и USD. Отслеживайте движения NNNN на графике в реальном времени.

Как купить акции NNNN?

Вы можете купить акции Anbio Biotechnology (NNNN) по текущей цене 10.19. Ордера обычно размещаются около 10.19 или 10.49, тогда как 172 и -4.41% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NNNN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NNNN?

Инвестирование в Anbio Biotechnology предполагает учет годового диапазона 8.30 - 36.00 и текущей цены 10.19. Многие сравнивают 5.93% и -60.81% перед размещением ордеров на 10.19 или 10.49. Изучайте ежедневные изменения цены NNNN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Anbio Biotechnology?

Самая высокая цена Anbio Biotechnology (NNNN) за последний год составила 36.00. Акции заметно колебались в пределах 8.30 - 36.00, сравнение с 10.61 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Anbio Biotechnology на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Anbio Biotechnology?

Самая низкая цена Anbio Biotechnology (NNNN) за год составила 8.30. Сравнение с текущими 10.19 и 8.30 - 36.00 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NNNN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NNNN?

В прошлом Anbio Biotechnology проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.61 и -61.46% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.90 11.41
Годовой диапазон
8.30 36.00
Предыдущее закрытие
10.61
Open
10.66
Bid
10.19
Ask
10.49
Low
9.90
High
11.41
Объем
172
Дневное изменение
-3.96%
Месячное изменение
5.93%
6-месячное изменение
-60.81%
Годовое изменение
-61.46%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%