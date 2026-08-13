报价部分
货币 / NNNN
回到股票

NNNN: Anbio Biotechnology

10.35 USD 0.16 (1.57%)
版块: 医疗保健 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NNNN汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点9.66和高点10.64进行交易。

关注Anbio Biotechnology动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NNNN股票今天的价格是多少？

Anbio Biotechnology股票今天的定价为10.35。它在9.66 - 10.64范围内交易，昨天的收盘价为10.19，交易量达到47。NNNN的实时价格图表显示了这些更新。

Anbio Biotechnology股票是否支付股息？

Anbio Biotechnology目前的价值为10.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.85%和USD。实时查看图表以跟踪NNNN走势。

如何购买NNNN股票？

您可以以10.35的当前价格购买Anbio Biotechnology股票。订单通常设置在10.35或10.65附近，而47和-2.73%显示市场活动。立即关注NNNN的实时图表更新。

如何投资NNNN股票？

投资Anbio Biotechnology需要考虑年度范围8.30 - 36.00和当前价格10.35。许多人在以10.35或10.65下订单之前，会比较7.59%和。实时查看NNNN价格图表，了解每日变化。

Anbio Biotechnology股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Anbio Biotechnology的最高价格是36.00。在8.30 - 36.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Anbio Biotechnology的绩效。

Anbio Biotechnology股票的最低价格是多少？

Anbio Biotechnology（NNNN）的最低价格为8.30。将其与当前的10.35和8.30 - 36.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NNNN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NNNN股票是什么时候拆分的？

Anbio Biotechnology历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.19和-60.85%中可见。

日范围
9.66 10.64
年范围
8.30 36.00
前一天收盘价
10.19
开盘价
10.64
卖价
10.35
买价
10.65
最低价
9.66
最高价
10.64
交易量
47
日变化
1.57%
月变化
7.59%
6个月变化
-60.19%
年变化
-60.85%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%