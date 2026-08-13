NNNN: Anbio Biotechnology
今日NNNN汇率已更改1.57%。当日，交易品种以低点9.66和高点10.64进行交易。
关注Anbio Biotechnology动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NNNN股票今天的价格是多少？
Anbio Biotechnology股票今天的定价为10.35。它在9.66 - 10.64范围内交易，昨天的收盘价为10.19，交易量达到47。NNNN的实时价格图表显示了这些更新。
Anbio Biotechnology股票是否支付股息？
Anbio Biotechnology目前的价值为10.35。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-60.85%和USD。实时查看图表以跟踪NNNN走势。
如何购买NNNN股票？
您可以以10.35的当前价格购买Anbio Biotechnology股票。订单通常设置在10.35或10.65附近，而47和-2.73%显示市场活动。立即关注NNNN的实时图表更新。
如何投资NNNN股票？
投资Anbio Biotechnology需要考虑年度范围8.30 - 36.00和当前价格10.35。许多人在以10.35或10.65下订单之前，会比较7.59%和。实时查看NNNN价格图表，了解每日变化。
Anbio Biotechnology股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Anbio Biotechnology的最高价格是36.00。在8.30 - 36.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Anbio Biotechnology的绩效。
Anbio Biotechnology股票的最低价格是多少？
Anbio Biotechnology（NNNN）的最低价格为8.30。将其与当前的10.35和8.30 - 36.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NNNN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NNNN股票是什么时候拆分的？
Anbio Biotechnology历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.19和-60.85%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.19
- 开盘价
- 10.64
- 卖价
- 10.35
- 买价
- 10.65
- 最低价
- 9.66
- 最高价
- 10.64
- 交易量
- 47
- 日变化
- 1.57%
- 月变化
- 7.59%
- 6个月变化
- -60.19%
- 年变化
- -60.85%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%