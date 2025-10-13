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NMZ: Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.
Курс NMZ за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.23, а максимальная — 10.31.
Следите за динамикой Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NMZ сегодня?
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. (NMZ) сегодня оценивается на уровне 10.24. Инструмент торгуется в пределах 10.23 - 10.31, вчерашнее закрытие составило 10.26, а торговый объем достиг 399. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMZ в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.?
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. в настоящее время оценивается в 10.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.49% и USD. Отслеживайте движения NMZ на графике в реальном времени.
Как купить акции NMZ?
Вы можете купить акции Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. (NMZ) по текущей цене 10.24. Ордера обычно размещаются около 10.24 или 10.54, тогда как 399 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMZ на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NMZ?
Инвестирование в Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. предполагает учет годового диапазона 9.97 - 10.77 и текущей цены 10.24. Многие сравнивают 0.20% и -4.03% перед размещением ордеров на 10.24 или 10.54. Изучайте ежедневные изменения цены NMZ на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.?
Самая высокая цена Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. (NMZ) за последний год составила 10.77. Акции заметно колебались в пределах 9.97 - 10.77, сравнение с 10.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.?
Самая низкая цена Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. (NMZ) за год составила 9.97. Сравнение с текущими 10.24 и 9.97 - 10.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NMZ?
В прошлом Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.26 и 1.49% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.26
- Open
- 10.30
- Bid
- 10.24
- Ask
- 10.54
- Low
- 10.23
- High
- 10.31
- Объем
- 399
- Дневное изменение
- -0.19%
- Месячное изменение
- 0.20%
- 6-месячное изменение
- -4.03%
- Годовое изменение
- 1.49%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%