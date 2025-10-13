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NMZ: Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.

10.24 USD 0.02 (0.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NMZ за сегодня изменился на -0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.23, а максимальная — 10.31.

Следите за динамикой Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NMZ сегодня?

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. (NMZ) сегодня оценивается на уровне 10.24. Инструмент торгуется в пределах 10.23 - 10.31, вчерашнее закрытие составило 10.26, а торговый объем достиг 399. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMZ в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.?

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. в настоящее время оценивается в 10.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.49% и USD. Отслеживайте движения NMZ на графике в реальном времени.

Как купить акции NMZ?

Вы можете купить акции Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. (NMZ) по текущей цене 10.24. Ордера обычно размещаются около 10.24 или 10.54, тогда как 399 и -0.58% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMZ на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NMZ?

Инвестирование в Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. предполагает учет годового диапазона 9.97 - 10.77 и текущей цены 10.24. Многие сравнивают 0.20% и -4.03% перед размещением ордеров на 10.24 или 10.54. Изучайте ежедневные изменения цены NMZ на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.?

Самая высокая цена Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. (NMZ) за последний год составила 10.77. Акции заметно колебались в пределах 9.97 - 10.77, сравнение с 10.26 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.?

Самая низкая цена Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. (NMZ) за год составила 9.97. Сравнение с текущими 10.24 и 9.97 - 10.77 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMZ во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NMZ?

В прошлом Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.26 и 1.49% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.23 10.31
Годовой диапазон
9.97 10.77
Предыдущее закрытие
10.26
Open
10.30
Bid
10.24
Ask
10.54
Low
10.23
High
10.31
Объем
399
Дневное изменение
-0.19%
Месячное изменение
0.20%
6-месячное изменение
-4.03%
Годовое изменение
1.49%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%