NMZ: Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.
今日NMZ汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点10.22和高点10.27进行交易。
关注Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
NMZ股票今天的价格是多少？
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票今天的定价为10.27。它在10.22 - 10.27范围内交易，昨天的收盘价为10.24，交易量达到971。NMZ的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票是否支付股息？
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.目前的价值为10.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.78%和USD。实时查看图表以跟踪NMZ走势。
如何购买NMZ股票？
您可以以10.27的当前价格购买Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票。订单通常设置在10.27或10.57附近，而971和0.10%显示市场活动。立即关注NMZ的实时图表更新。
如何投资NMZ股票？
投资Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.需要考虑年度范围9.97 - 10.77和当前价格10.27。许多人在以10.27或10.57下订单之前，会比较0.49%和。实时查看NMZ价格图表，了解每日变化。
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.的最高价格是10.77。在9.97 - 10.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.的绩效。
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票的最低价格是多少？
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.（NMZ）的最低价格为9.97。将其与当前的10.27和9.97 - 10.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NMZ股票是什么时候拆分的？
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.24和1.78%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.24
- 开盘价
- 10.26
- 卖价
- 10.27
- 买价
- 10.57
- 最低价
- 10.22
- 最高价
- 10.27
- 交易量
- 971
- 日变化
- 0.29%
- 月变化
- 0.49%
- 6个月变化
- -3.75%
- 年变化
- 1.78%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%