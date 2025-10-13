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NMZ: Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.

10.27 USD 0.03 (0.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NMZ汇率已更改0.29%。当日，交易品种以低点10.22和高点10.27进行交易。

关注Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NMZ新闻

常见问题解答

NMZ股票今天的价格是多少？

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票今天的定价为10.27。它在10.22 - 10.27范围内交易，昨天的收盘价为10.24，交易量达到971。NMZ的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票是否支付股息？

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.目前的价值为10.27。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.78%和USD。实时查看图表以跟踪NMZ走势。

如何购买NMZ股票？

您可以以10.27的当前价格购买Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票。订单通常设置在10.27或10.57附近，而971和0.10%显示市场活动。立即关注NMZ的实时图表更新。

如何投资NMZ股票？

投资Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.需要考虑年度范围9.97 - 10.77和当前价格10.27。许多人在以10.27或10.57下订单之前，会比较0.49%和。实时查看NMZ价格图表，了解每日变化。

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.的最高价格是10.77。在9.97 - 10.77内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.的绩效。

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.股票的最低价格是多少？

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.（NMZ）的最低价格为9.97。将其与当前的10.27和9.97 - 10.77进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NMZ股票是什么时候拆分的？

Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.24和1.78%中可见。

日范围
10.22 10.27
年范围
9.97 10.77
前一天收盘价
10.24
开盘价
10.26
卖价
10.27
买价
10.57
最低价
10.22
最高价
10.27
交易量
971
日变化
0.29%
月变化
0.49%
6个月变化
-3.75%
年变化
1.78%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%