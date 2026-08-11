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NMI: Nuveen Municipal Income Fund Inc

10.75 USD 0.05 (0.46%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NMI за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.68, а максимальная — 10.85.

Следите за динамикой Nuveen Municipal Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NMI сегодня?

Nuveen Municipal Income Fund Inc (NMI) сегодня оценивается на уровне 10.75. Инструмент торгуется в пределах 10.68 - 10.85, вчерашнее закрытие составило 10.80, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Municipal Income Fund Inc?

Nuveen Municipal Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.28% и USD. Отслеживайте движения NMI на графике в реальном времени.

Как купить акции NMI?

Вы можете купить акции Nuveen Municipal Income Fund Inc (NMI) по текущей цене 10.75. Ордера обычно размещаются около 10.75 или 11.05, тогда как 57 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NMI?

Инвестирование в Nuveen Municipal Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 9.62 - 11.25 и текущей цены 10.75. Многие сравнивают -0.92% и 7.93% перед размещением ордеров на 10.75 или 11.05. Изучайте ежедневные изменения цены NMI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Municipal Income Fund Inc?

Самая высокая цена Nuveen Municipal Income Fund Inc (NMI) за последний год составила 11.25. Акции заметно колебались в пределах 9.62 - 11.25, сравнение с 10.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Municipal Income Fund Inc на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Municipal Income Fund Inc?

Самая низкая цена Nuveen Municipal Income Fund Inc (NMI) за год составила 9.62. Сравнение с текущими 10.75 и 9.62 - 11.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NMI?

В прошлом Nuveen Municipal Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.80 и 11.28% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
10.68 10.85
Годовой диапазон
9.62 11.25
Предыдущее закрытие
10.80
Open
10.79
Bid
10.75
Ask
11.05
Low
10.68
High
10.85
Объем
57
Дневное изменение
-0.46%
Месячное изменение
-0.92%
6-месячное изменение
7.93%
Годовое изменение
11.28%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%