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NMI: Nuveen Municipal Income Fund Inc
Курс NMI за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.68, а максимальная — 10.85.
Следите за динамикой Nuveen Municipal Income Fund Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NMI сегодня?
Nuveen Municipal Income Fund Inc (NMI) сегодня оценивается на уровне 10.75. Инструмент торгуется в пределах 10.68 - 10.85, вчерашнее закрытие составило 10.80, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Municipal Income Fund Inc?
Nuveen Municipal Income Fund Inc в настоящее время оценивается в 10.75. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.28% и USD. Отслеживайте движения NMI на графике в реальном времени.
Как купить акции NMI?
Вы можете купить акции Nuveen Municipal Income Fund Inc (NMI) по текущей цене 10.75. Ордера обычно размещаются около 10.75 или 11.05, тогда как 57 и -0.37% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NMI?
Инвестирование в Nuveen Municipal Income Fund Inc предполагает учет годового диапазона 9.62 - 11.25 и текущей цены 10.75. Многие сравнивают -0.92% и 7.93% перед размещением ордеров на 10.75 или 11.05. Изучайте ежедневные изменения цены NMI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Municipal Income Fund Inc?
Самая высокая цена Nuveen Municipal Income Fund Inc (NMI) за последний год составила 11.25. Акции заметно колебались в пределах 9.62 - 11.25, сравнение с 10.80 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Municipal Income Fund Inc на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Municipal Income Fund Inc?
Самая низкая цена Nuveen Municipal Income Fund Inc (NMI) за год составила 9.62. Сравнение с текущими 10.75 и 9.62 - 11.25 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NMI?
В прошлом Nuveen Municipal Income Fund Inc проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 10.80 и 11.28% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 10.80
- Open
- 10.79
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Low
- 10.68
- High
- 10.85
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- -0.92%
- 6-месячное изменение
- 7.93%
- Годовое изменение
- 11.28%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%