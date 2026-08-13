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NMI: 纽文市政收益基金

10.73 USD 0.02 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NMI汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.68和高点10.81进行交易。

关注纽文市政收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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  • MN

常见问题解答

NMI股票今天的价格是多少？

纽文市政收益基金股票今天的定价为10.73。它在10.68 - 10.81范围内交易，昨天的收盘价为10.75，交易量达到60。NMI的实时价格图表显示了这些更新。

纽文市政收益基金股票是否支付股息？

纽文市政收益基金目前的价值为10.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.08%和USD。实时查看图表以跟踪NMI走势。

如何购买NMI股票？

您可以以10.73的当前价格购买纽文市政收益基金股票。订单通常设置在10.73或11.03附近，而60和-0.09%显示市场活动。立即关注NMI的实时图表更新。

如何投资NMI股票？

投资纽文市政收益基金需要考虑年度范围9.62 - 11.25和当前价格10.73。许多人在以10.73或11.03下订单之前，会比较-1.11%和。实时查看NMI价格图表，了解每日变化。

纽文市政收益基金股票的最高价格是多少？

在过去一年中，纽文市政收益基金的最高价格是11.25。在9.62 - 11.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文市政收益基金的绩效。

纽文市政收益基金股票的最低价格是多少？

纽文市政收益基金（NMI）的最低价格为9.62。将其与当前的10.73和9.62 - 11.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NMI股票是什么时候拆分的？

纽文市政收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.75和11.08%中可见。

日范围
10.68 10.81
年范围
9.62 11.25
前一天收盘价
10.75
开盘价
10.74
卖价
10.73
买价
11.03
最低价
10.68
最高价
10.81
交易量
60
日变化
-0.19%
月变化
-1.11%
6个月变化
7.73%
年变化
11.08%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%