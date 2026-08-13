NMI股票今天的价格是多少？ 纽文市政收益基金股票今天的定价为10.73。它在10.68 - 10.81范围内交易，昨天的收盘价为10.75，交易量达到60。NMI的实时价格图表显示了这些更新。

纽文市政收益基金股票是否支付股息？ 纽文市政收益基金目前的价值为10.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.08%和USD。实时查看图表以跟踪NMI走势。

如何购买NMI股票？ 您可以以10.73的当前价格购买纽文市政收益基金股票。订单通常设置在10.73或11.03附近，而60和-0.09%显示市场活动。立即关注NMI的实时图表更新。

如何投资NMI股票？ 投资纽文市政收益基金需要考虑年度范围9.62 - 11.25和当前价格10.73。许多人在以10.73或11.03下订单之前，会比较-1.11%和。实时查看NMI价格图表，了解每日变化。

纽文市政收益基金股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，纽文市政收益基金的最高价格是11.25。在9.62 - 11.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文市政收益基金的绩效。

纽文市政收益基金股票的最低价格是多少？ 纽文市政收益基金（NMI）的最低价格为9.62。将其与当前的10.73和9.62 - 11.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。