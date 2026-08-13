NMI: 纽文市政收益基金
今日NMI汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点10.68和高点10.81进行交易。
关注纽文市政收益基金动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NMI股票今天的价格是多少？
纽文市政收益基金股票今天的定价为10.73。它在10.68 - 10.81范围内交易，昨天的收盘价为10.75，交易量达到60。NMI的实时价格图表显示了这些更新。
纽文市政收益基金股票是否支付股息？
纽文市政收益基金目前的价值为10.73。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.08%和USD。实时查看图表以跟踪NMI走势。
如何购买NMI股票？
您可以以10.73的当前价格购买纽文市政收益基金股票。订单通常设置在10.73或11.03附近，而60和-0.09%显示市场活动。立即关注NMI的实时图表更新。
如何投资NMI股票？
投资纽文市政收益基金需要考虑年度范围9.62 - 11.25和当前价格10.73。许多人在以10.73或11.03下订单之前，会比较-1.11%和。实时查看NMI价格图表，了解每日变化。
纽文市政收益基金股票的最高价格是多少？
在过去一年中，纽文市政收益基金的最高价格是11.25。在9.62 - 11.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪纽文市政收益基金的绩效。
纽文市政收益基金股票的最低价格是多少？
纽文市政收益基金（NMI）的最低价格为9.62。将其与当前的10.73和9.62 - 11.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NMI股票是什么时候拆分的？
纽文市政收益基金历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、10.75和11.08%中可见。
- 前一天收盘价
- 10.75
- 开盘价
- 10.74
- 卖价
- 10.73
- 买价
- 11.03
- 最低价
- 10.68
- 最高价
- 10.81
- 交易量
- 60
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- -1.11%
- 6个月变化
- 7.73%
- 年变化
- 11.08%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%