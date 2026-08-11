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NMBL: Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF

21.15 USD 0.24 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NMBL за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.15, а максимальная — 21.15.

Следите за динамикой Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NMBL сегодня?

Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) сегодня оценивается на уровне 21.15. Инструмент торгуется в пределах 21.15 - 21.15, вчерашнее закрытие составило 20.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMBL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF?

Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF в настоящее время оценивается в 21.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.63% и USD. Отслеживайте движения NMBL на графике в реальном времени.

Как купить акции NMBL?

Вы можете купить акции Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) по текущей цене 21.15. Ордера обычно размещаются около 21.15 или 21.45, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMBL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NMBL?

Инвестирование в Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 19.06 - 22.10 и текущей цены 21.15. Многие сравнивают 2.97% и 4.21% перед размещением ордеров на 21.15 или 21.45. Изучайте ежедневные изменения цены NMBL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF?

Самая высокая цена Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) за последний год составила 22.10. Акции заметно колебались в пределах 19.06 - 22.10, сравнение с 20.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF?

Самая низкая цена Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) за год составила 19.06. Сравнение с текущими 21.15 и 19.06 - 22.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMBL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NMBL?

В прошлом Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.91 и 8.63% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
21.15 21.15
Годовой диапазон
19.06 22.10
Предыдущее закрытие
20.91
Open
21.15
Bid
21.15
Ask
21.45
Low
21.15
High
21.15
Объем
1
Дневное изменение
1.15%
Месячное изменение
2.97%
6-месячное изменение
4.21%
Годовое изменение
8.63%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%