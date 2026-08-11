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NMBL: Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF
Курс NMBL за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 21.15, а максимальная — 21.15.
Следите за динамикой Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NMBL сегодня?
Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) сегодня оценивается на уровне 21.15. Инструмент торгуется в пределах 21.15 - 21.15, вчерашнее закрытие составило 20.91, а торговый объем достиг 1. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMBL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF?
Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF в настоящее время оценивается в 21.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.63% и USD. Отслеживайте движения NMBL на графике в реальном времени.
Как купить акции NMBL?
Вы можете купить акции Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) по текущей цене 21.15. Ордера обычно размещаются около 21.15 или 21.45, тогда как 1 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMBL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NMBL?
Инвестирование в Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF предполагает учет годового диапазона 19.06 - 22.10 и текущей цены 21.15. Многие сравнивают 2.97% и 4.21% перед размещением ордеров на 21.15 или 21.45. Изучайте ежедневные изменения цены NMBL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF?
Самая высокая цена Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) за последний год составила 22.10. Акции заметно колебались в пределах 19.06 - 22.10, сравнение с 20.91 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF?
Самая низкая цена Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL) за год составила 19.06. Сравнение с текущими 21.15 и 19.06 - 22.10 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMBL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NMBL?
В прошлом Tidal Trust III - NovaTide Flexible Allocation ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 20.91 и 8.63% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 20.91
- Open
- 21.15
- Bid
- 21.15
- Ask
- 21.45
- Low
- 21.15
- High
- 21.15
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- 2.97%
- 6-месячное изменение
- 4.21%
- Годовое изменение
- 8.63%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%