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NMBL: 敏捷存储

21.15 USD 0.24 (1.15%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NMBL汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点21.15和高点21.15进行交易。

关注敏捷存储动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NMBL股票今天的价格是多少？

敏捷存储股票今天的定价为21.15。它在21.15 - 21.15范围内交易，昨天的收盘价为20.91，交易量达到1。NMBL的实时价格图表显示了这些更新。

敏捷存储股票是否支付股息？

敏捷存储目前的价值为21.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.63%和USD。实时查看图表以跟踪NMBL走势。

如何购买NMBL股票？

您可以以21.15的当前价格购买敏捷存储股票。订单通常设置在21.15或21.45附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NMBL的实时图表更新。

如何投资NMBL股票？

投资敏捷存储需要考虑年度范围19.06 - 22.10和当前价格21.15。许多人在以21.15或21.45下订单之前，会比较2.97%和。实时查看NMBL价格图表，了解每日变化。

敏捷存储股票的最高价格是多少？

在过去一年中，敏捷存储的最高价格是22.10。在19.06 - 22.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪敏捷存储的绩效。

敏捷存储股票的最低价格是多少？

敏捷存储（NMBL）的最低价格为19.06。将其与当前的21.15和19.06 - 22.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NMBL股票是什么时候拆分的？

敏捷存储历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.91和8.63%中可见。

日范围
21.15 21.15
年范围
19.06 22.10
前一天收盘价
20.91
开盘价
21.15
卖价
21.15
买价
21.45
最低价
21.15
最高价
21.15
交易量
1
日变化
1.15%
月变化
2.97%
6个月变化
4.21%
年变化
8.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%