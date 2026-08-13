NMBL股票今天的价格是多少？ 敏捷存储股票今天的定价为21.15。它在21.15 - 21.15范围内交易，昨天的收盘价为20.91，交易量达到1。NMBL的实时价格图表显示了这些更新。

敏捷存储股票是否支付股息？ 敏捷存储目前的价值为21.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.63%和USD。实时查看图表以跟踪NMBL走势。

如何购买NMBL股票？ 您可以以21.15的当前价格购买敏捷存储股票。订单通常设置在21.15或21.45附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NMBL的实时图表更新。

如何投资NMBL股票？ 投资敏捷存储需要考虑年度范围19.06 - 22.10和当前价格21.15。许多人在以21.15或21.45下订单之前，会比较2.97%和。实时查看NMBL价格图表，了解每日变化。

敏捷存储股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，敏捷存储的最高价格是22.10。在19.06 - 22.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪敏捷存储的绩效。

敏捷存储股票的最低价格是多少？ 敏捷存储（NMBL）的最低价格为19.06。将其与当前的21.15和19.06 - 22.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。