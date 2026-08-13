NMBL: 敏捷存储
今日NMBL汇率已更改1.15%。当日，交易品种以低点21.15和高点21.15进行交易。
关注敏捷存储动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NMBL股票今天的价格是多少？
敏捷存储股票今天的定价为21.15。它在21.15 - 21.15范围内交易，昨天的收盘价为20.91，交易量达到1。NMBL的实时价格图表显示了这些更新。
敏捷存储股票是否支付股息？
敏捷存储目前的价值为21.15。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.63%和USD。实时查看图表以跟踪NMBL走势。
如何购买NMBL股票？
您可以以21.15的当前价格购买敏捷存储股票。订单通常设置在21.15或21.45附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注NMBL的实时图表更新。
如何投资NMBL股票？
投资敏捷存储需要考虑年度范围19.06 - 22.10和当前价格21.15。许多人在以21.15或21.45下订单之前，会比较2.97%和。实时查看NMBL价格图表，了解每日变化。
敏捷存储股票的最高价格是多少？
在过去一年中，敏捷存储的最高价格是22.10。在19.06 - 22.10内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪敏捷存储的绩效。
敏捷存储股票的最低价格是多少？
敏捷存储（NMBL）的最低价格为19.06。将其与当前的21.15和19.06 - 22.10进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMBL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NMBL股票是什么时候拆分的？
敏捷存储历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、20.91和8.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 20.91
- 开盘价
- 21.15
- 卖价
- 21.15
- 买价
- 21.45
- 最低价
- 21.15
- 最高价
- 21.15
- 交易量
- 1
- 日变化
- 1.15%
- 月变化
- 2.97%
- 6个月变化
- 4.21%
- 年变化
- 8.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%