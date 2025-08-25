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NMAI: Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest

14.71 USD 0.20 (1.38%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NMAI за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.41, а максимальная — 14.75.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NMAI сегодня?

Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest (NMAI) сегодня оценивается на уровне 14.71. Инструмент торгуется в пределах 14.41 - 14.75, вчерашнее закрытие составило 14.51, а торговый объем достиг 225. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest?

Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 14.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.64% и USD. Отслеживайте движения NMAI на графике в реальном времени.

Как купить акции NMAI?

Вы можете купить акции Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest (NMAI) по текущей цене 14.71. Ордера обычно размещаются около 14.71 или 15.01, тогда как 225 и 2.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NMAI?

Инвестирование в Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 11.99 - 14.75 и текущей цены 14.71. Многие сравнивают 4.40% и 6.98% перед размещением ордеров на 14.71 или 15.01. Изучайте ежедневные изменения цены NMAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest?

Самая высокая цена Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest (NMAI) за последний год составила 14.75. Акции заметно колебались в пределах 11.99 - 14.75, сравнение с 14.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest?

Самая низкая цена Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest (NMAI) за год составила 11.99. Сравнение с текущими 14.71 и 11.99 - 14.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NMAI?

В прошлом Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.51 и 15.64% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.41 14.75
Годовой диапазон
11.99 14.75
Предыдущее закрытие
14.51
Open
14.41
Bid
14.71
Ask
15.01
Low
14.41
High
14.75
Объем
225
Дневное изменение
1.38%
Месячное изменение
4.40%
6-месячное изменение
6.98%
Годовое изменение
15.64%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%