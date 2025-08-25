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NMAI: Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest
Курс NMAI за сегодня изменился на 1.38%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.41, а максимальная — 14.75.
Следите за динамикой Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NMAI сегодня?
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest (NMAI) сегодня оценивается на уровне 14.71. Инструмент торгуется в пределах 14.41 - 14.75, вчерашнее закрытие составило 14.51, а торговый объем достиг 225. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NMAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest?
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 14.71. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.64% и USD. Отслеживайте движения NMAI на графике в реальном времени.
Как купить акции NMAI?
Вы можете купить акции Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest (NMAI) по текущей цене 14.71. Ордера обычно размещаются около 14.71 или 15.01, тогда как 225 и 2.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NMAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NMAI?
Инвестирование в Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 11.99 - 14.75 и текущей цены 14.71. Многие сравнивают 4.40% и 6.98% перед размещением ордеров на 14.71 или 15.01. Изучайте ежедневные изменения цены NMAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest?
Самая высокая цена Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest (NMAI) за последний год составила 14.75. Акции заметно колебались в пределах 11.99 - 14.75, сравнение с 14.51 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest?
Самая низкая цена Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest (NMAI) за год составила 11.99. Сравнение с текущими 14.71 и 11.99 - 14.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NMAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NMAI?
В прошлом Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.51 и 15.64% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.51
- Open
- 14.41
- Bid
- 14.71
- Ask
- 15.01
- Low
- 14.41
- High
- 14.75
- Объем
- 225
- Дневное изменение
- 1.38%
- Месячное изменение
- 4.40%
- 6-месячное изменение
- 6.98%
- Годовое изменение
- 15.64%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%