NMAI: Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest
今日NMAI汇率已更改1.29%。当日，交易品种以低点14.71和高点14.93进行交易。
关注Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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NMAI新闻
- NMAI: Discounted But Not Appealing Enough Yet (NYSE:NMAI)
- NMAI CEF: Bonds Drag On Performance, But This Hybrid CEF Could Be Attractive For Income
- CGO: Positioned For Continued Outperformance Of Foreign Markets
- SCD: Unique CEF Could Be Well-Positioned To Outperform In The Current Environment
- Nuveen Multi-Asset Income Fund VP buys $1,008 in stock
- NMAI: Diversified Portfolio At A Hefty Discount, But Mixed Results (NYSE:NMAI)
- SCD: A Reasonable Fund For Income Investors (NYSE:SCD)
- BTX: Structural Flaws Cause Underperformance Against Peers (NYSE:BTX)
- Nuveen多资产收益基金宣布更换投资组合经理
- Nuveen multi-asset income fund announces portfolio manager changes
- PGP: Fails To Live Up To Its Potential And Is Not Worth The Current Price (NYSE:PGP)
- GLO: The Yield Is Nice, But I Still Have Concerns
- GUG: This Looks More Like A Bond Fund Than A Multi-Asset Fund (NYSE:GUG)
常见问题解答
NMAI股票今天的价格是多少？
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为14.90。它在14.71 - 14.93范围内交易，昨天的收盘价为14.71，交易量达到360。NMAI的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为14.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.14%和USD。实时查看图表以跟踪NMAI走势。
如何购买NMAI股票？
您可以以14.90的当前价格购买Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在14.90或15.20附近，而360和1.15%显示市场活动。立即关注NMAI的实时图表更新。
如何投资NMAI股票？
投资Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围11.99 - 14.93和当前价格14.90。许多人在以14.90或15.20下订单之前，会比较5.75%和。实时查看NMAI价格图表，了解每日变化。
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest的最高价格是14.93。在11.99 - 14.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest的绩效。
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest（NMAI）的最低价格为11.99。将其与当前的14.90和11.99 - 14.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NMAI股票是什么时候拆分的？
Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.71和17.14%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.71
- 开盘价
- 14.73
- 卖价
- 14.90
- 买价
- 15.20
- 最低价
- 14.71
- 最高价
- 14.93
- 交易量
- 360
- 日变化
- 1.29%
- 月变化
- 5.75%
- 6个月变化
- 8.36%
- 年变化
- 17.14%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%