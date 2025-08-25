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NMAI: Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest

14.90 USD 0.19 (1.29%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NMAI汇率已更改1.29%。当日，交易品种以低点14.71和高点14.93进行交易。

关注Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NMAI新闻

常见问题解答

NMAI股票今天的价格是多少？

Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为14.90。它在14.71 - 14.93范围内交易，昨天的收盘价为14.71，交易量达到360。NMAI的实时价格图表显示了这些更新。

Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？

Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为14.90。股息政策取决于公司，而投资者也会关注17.14%和USD。实时查看图表以跟踪NMAI走势。

如何购买NMAI股票？

您可以以14.90的当前价格购买Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在14.90或15.20附近，而360和1.15%显示市场活动。立即关注NMAI的实时图表更新。

如何投资NMAI股票？

投资Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围11.99 - 14.93和当前价格14.90。许多人在以14.90或15.20下订单之前，会比较5.75%和。实时查看NMAI价格图表，了解每日变化。

Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest的最高价格是14.93。在11.99 - 14.93内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest的绩效。

Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？

Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest（NMAI）的最低价格为11.99。将其与当前的14.90和11.99 - 14.93进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NMAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NMAI股票是什么时候拆分的？

Nuveen Multi-Asset Income Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.71和17.14%中可见。

日范围
14.71 14.93
年范围
11.99 14.93
前一天收盘价
14.71
开盘价
14.73
卖价
14.90
买价
15.20
最低价
14.71
最高价
14.93
交易量
360
日变化
1.29%
月变化
5.75%
6个月变化
8.36%
年变化
17.14%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%