КотировкиРазделы
Валюты / NLSI
Назад в Рынок акций США

NLSI: NEOS Long/Short Equity Income ETF

54.81 USD 2.03 (3.85%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NLSI за сегодня изменился на 3.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.72, а максимальная — 54.83.

Следите за динамикой NEOS Long/Short Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NLSI сегодня?

NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) сегодня оценивается на уровне 54.81. Инструмент торгуется в пределах 54.72 - 54.83, вчерашнее закрытие составило 52.78, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NLSI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Long/Short Equity Income ETF?

NEOS Long/Short Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 54.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.29% и USD. Отслеживайте движения NLSI на графике в реальном времени.

Как купить акции NLSI?

Вы можете купить акции NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) по текущей цене 54.81. Ордера обычно размещаются около 54.81 или 55.11, тогда как 8 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NLSI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NLSI?

Инвестирование в NEOS Long/Short Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 44.39 - 54.83 и текущей цены 54.81. Многие сравнивают 0.15% и 15.93% перед размещением ордеров на 54.81 или 55.11. Изучайте ежедневные изменения цены NLSI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NEOS Long/Short Equity Income ETF?

Самая высокая цена NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) за последний год составила 54.83. Акции заметно колебались в пределах 44.39 - 54.83, сравнение с 52.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Long/Short Equity Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NEOS Long/Short Equity Income ETF?

Самая низкая цена NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) за год составила 44.39. Сравнение с текущими 54.81 и 44.39 - 54.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NLSI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NLSI?

В прошлом NEOS Long/Short Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.78 и 9.29% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.72 54.83
Годовой диапазон
44.39 54.83
Предыдущее закрытие
52.78
Open
54.73
Bid
54.81
Ask
55.11
Low
54.72
High
54.83
Объем
8
Дневное изменение
3.85%
Месячное изменение
0.15%
6-месячное изменение
15.93%
Годовое изменение
9.29%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%