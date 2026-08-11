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NLSI: NEOS Long/Short Equity Income ETF
Курс NLSI за сегодня изменился на 3.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.72, а максимальная — 54.83.
Следите за динамикой NEOS Long/Short Equity Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NLSI сегодня?
NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) сегодня оценивается на уровне 54.81. Инструмент торгуется в пределах 54.72 - 54.83, вчерашнее закрытие составило 52.78, а торговый объем достиг 8. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NLSI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NEOS Long/Short Equity Income ETF?
NEOS Long/Short Equity Income ETF в настоящее время оценивается в 54.81. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.29% и USD. Отслеживайте движения NLSI на графике в реальном времени.
Как купить акции NLSI?
Вы можете купить акции NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) по текущей цене 54.81. Ордера обычно размещаются около 54.81 или 55.11, тогда как 8 и 0.15% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NLSI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NLSI?
Инвестирование в NEOS Long/Short Equity Income ETF предполагает учет годового диапазона 44.39 - 54.83 и текущей цены 54.81. Многие сравнивают 0.15% и 15.93% перед размещением ордеров на 54.81 или 55.11. Изучайте ежедневные изменения цены NLSI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NEOS Long/Short Equity Income ETF?
Самая высокая цена NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) за последний год составила 54.83. Акции заметно колебались в пределах 44.39 - 54.83, сравнение с 52.78 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NEOS Long/Short Equity Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NEOS Long/Short Equity Income ETF?
Самая низкая цена NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) за год составила 44.39. Сравнение с текущими 54.81 и 44.39 - 54.83 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NLSI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NLSI?
В прошлом NEOS Long/Short Equity Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 52.78 и 9.29% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 52.78
- Open
- 54.73
- Bid
- 54.81
- Ask
- 55.11
- Low
- 54.72
- High
- 54.83
- Объем
- 8
- Дневное изменение
- 3.85%
- Месячное изменение
- 0.15%
- 6-месячное изменение
- 15.93%
- Годовое изменение
- 9.29%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%