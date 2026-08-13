NLSI: NEOS Long/Short Equity Income ETF
今日NLSI汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点54.66和高点54.85进行交易。
关注NEOS Long/Short Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NLSI股票今天的价格是多少？
NEOS Long/Short Equity Income ETF股票今天的定价为54.66。它在54.66 - 54.85范围内交易，昨天的收盘价为54.81，交易量达到16。NLSI的实时价格图表显示了这些更新。
NEOS Long/Short Equity Income ETF股票是否支付股息？
NEOS Long/Short Equity Income ETF目前的价值为54.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.99%和USD。实时查看图表以跟踪NLSI走势。
如何购买NLSI股票？
您可以以54.66的当前价格购买NEOS Long/Short Equity Income ETF股票。订单通常设置在54.66或54.96附近，而16和-0.35%显示市场活动。立即关注NLSI的实时图表更新。
如何投资NLSI股票？
投资NEOS Long/Short Equity Income ETF需要考虑年度范围44.39 - 54.85和当前价格54.66。许多人在以54.66或54.96下订单之前，会比较-0.13%和。实时查看NLSI价格图表，了解每日变化。
NEOS Long/Short Equity Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NEOS Long/Short Equity Income ETF的最高价格是54.85。在44.39 - 54.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Long/Short Equity Income ETF的绩效。
NEOS Long/Short Equity Income ETF股票的最低价格是多少？
NEOS Long/Short Equity Income ETF（NLSI）的最低价格为44.39。将其与当前的54.66和44.39 - 54.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NLSI股票是什么时候拆分的？
NEOS Long/Short Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.81和8.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.81
- 开盘价
- 54.85
- 卖价
- 54.66
- 买价
- 54.96
- 最低价
- 54.66
- 最高价
- 54.85
- 交易量
- 16
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- -0.13%
- 6个月变化
- 15.61%
- 年变化
- 8.99%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%