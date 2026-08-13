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NLSI: NEOS Long/Short Equity Income ETF

54.66 USD 0.15 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NLSI汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点54.66和高点54.85进行交易。

关注NEOS Long/Short Equity Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NLSI股票今天的价格是多少？

NEOS Long/Short Equity Income ETF股票今天的定价为54.66。它在54.66 - 54.85范围内交易，昨天的收盘价为54.81，交易量达到16。NLSI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Long/Short Equity Income ETF股票是否支付股息？

NEOS Long/Short Equity Income ETF目前的价值为54.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.99%和USD。实时查看图表以跟踪NLSI走势。

如何购买NLSI股票？

您可以以54.66的当前价格购买NEOS Long/Short Equity Income ETF股票。订单通常设置在54.66或54.96附近，而16和-0.35%显示市场活动。立即关注NLSI的实时图表更新。

如何投资NLSI股票？

投资NEOS Long/Short Equity Income ETF需要考虑年度范围44.39 - 54.85和当前价格54.66。许多人在以54.66或54.96下订单之前，会比较-0.13%和。实时查看NLSI价格图表，了解每日变化。

NEOS Long/Short Equity Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NEOS Long/Short Equity Income ETF的最高价格是54.85。在44.39 - 54.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Long/Short Equity Income ETF的绩效。

NEOS Long/Short Equity Income ETF股票的最低价格是多少？

NEOS Long/Short Equity Income ETF（NLSI）的最低价格为44.39。将其与当前的54.66和44.39 - 54.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NLSI股票是什么时候拆分的？

NEOS Long/Short Equity Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.81和8.99%中可见。

日范围
54.66 54.85
年范围
44.39 54.85
前一天收盘价
54.81
开盘价
54.85
卖价
54.66
买价
54.96
最低价
54.66
最高价
54.85
交易量
16
日变化
-0.27%
月变化
-0.13%
6个月变化
15.61%
年变化
8.99%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%