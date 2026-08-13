NLSI股票今天的价格是多少？ NEOS Long/Short Equity Income ETF股票今天的定价为54.66。它在54.66 - 54.85范围内交易，昨天的收盘价为54.81，交易量达到16。NLSI的实时价格图表显示了这些更新。

NEOS Long/Short Equity Income ETF股票是否支付股息？ NEOS Long/Short Equity Income ETF目前的价值为54.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.99%和USD。实时查看图表以跟踪NLSI走势。

如何购买NLSI股票？ 您可以以54.66的当前价格购买NEOS Long/Short Equity Income ETF股票。订单通常设置在54.66或54.96附近，而16和-0.35%显示市场活动。立即关注NLSI的实时图表更新。

如何投资NLSI股票？ 投资NEOS Long/Short Equity Income ETF需要考虑年度范围44.39 - 54.85和当前价格54.66。许多人在以54.66或54.96下订单之前，会比较-0.13%和。实时查看NLSI价格图表，了解每日变化。

NEOS Long/Short Equity Income ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NEOS Long/Short Equity Income ETF的最高价格是54.85。在44.39 - 54.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NEOS Long/Short Equity Income ETF的绩效。

NEOS Long/Short Equity Income ETF股票的最低价格是多少？ NEOS Long/Short Equity Income ETF（NLSI）的最低价格为44.39。将其与当前的54.66和44.39 - 54.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NLSI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。