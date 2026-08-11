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NJUN: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
Курс NJUN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.74, а максимальная — 32.78.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NJUN сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) сегодня оценивается на уровне 32.78. Инструмент торгуется в пределах 32.74 - 32.78, вчерашнее закрытие составило 32.74, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NJUN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 32.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.90% и USD. Отслеживайте движения NJUN на графике в реальном времени.
Как купить акции NJUN?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) по текущей цене 32.78. Ордера обычно размещаются около 32.78 или 33.08, тогда как 12 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NJUN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NJUN?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 30.67 - 33.05 и текущей цены 32.78. Многие сравнивают 2.92% и 3.93% перед размещением ордеров на 32.78 или 33.08. Изучайте ежедневные изменения цены NJUN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) за последний год составила 33.05. Акции заметно колебались в пределах 30.67 - 33.05, сравнение с 32.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) за год составила 30.67. Сравнение с текущими 32.78 и 30.67 - 33.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NJUN?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.74 и 3.90% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 32.74
- Open
- 32.74
- Bid
- 32.78
- Ask
- 33.08
- Low
- 32.74
- High
- 32.78
- Объем
- 12
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 2.92%
- 6-месячное изменение
- 3.93%
- Годовое изменение
- 3.90%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%