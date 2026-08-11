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NJUN: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June

32.78 USD 0.04 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NJUN за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.74, а максимальная — 32.78.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NJUN сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) сегодня оценивается на уровне 32.78. Инструмент торгуется в пределах 32.74 - 32.78, вчерашнее закрытие составило 32.74, а торговый объем достиг 12. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NJUN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June в настоящее время оценивается в 32.78. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 3.90% и USD. Отслеживайте движения NJUN на графике в реальном времени.

Как купить акции NJUN?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) по текущей цене 32.78. Ордера обычно размещаются около 32.78 или 33.08, тогда как 12 и 0.12% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NJUN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NJUN?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June предполагает учет годового диапазона 30.67 - 33.05 и текущей цены 32.78. Многие сравнивают 2.92% и 3.93% перед размещением ордеров на 32.78 или 33.08. Изучайте ежедневные изменения цены NJUN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) за последний год составила 33.05. Акции заметно колебались в пределах 30.67 - 33.05, сравнение с 32.74 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June (NJUN) за год составила 30.67. Сравнение с текущими 32.78 и 30.67 - 33.05 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NJUN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NJUN?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 32.74 и 3.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
32.74 32.78
Годовой диапазон
30.67 33.05
Предыдущее закрытие
32.74
Open
32.74
Bid
32.78
Ask
33.08
Low
32.74
High
32.78
Объем
12
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
2.92%
6-месячное изменение
3.93%
Годовое изменение
3.90%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%