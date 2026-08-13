报价部分
货币 / NJUN
回到股票

NJUN: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June

32.69 USD 0.09 (0.27%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NJUN汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点32.61和高点32.77进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NJUN股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票今天的定价为32.69。它在32.61 - 32.77范围内交易，昨天的收盘价为32.78，交易量达到56。NJUN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June目前的价值为32.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.61%和USD。实时查看图表以跟踪NJUN走势。

如何购买NJUN股票？

您可以以32.69的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票。订单通常设置在32.69或32.99附近，而56和-0.06%显示市场活动。立即关注NJUN的实时图表更新。

如何投资NJUN股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June需要考虑年度范围30.67 - 33.05和当前价格32.69。许多人在以32.69或32.99下订单之前，会比较2.64%和。实时查看NJUN价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June的最高价格是33.05。在30.67 - 33.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June（NJUN）的最低价格为30.67。将其与当前的32.69和30.67 - 33.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NJUN股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.78和3.61%中可见。

日范围
32.61 32.77
年范围
30.67 33.05
前一天收盘价
32.78
开盘价
32.71
卖价
32.69
买价
32.99
最低价
32.61
最高价
32.77
交易量
56
日变化
-0.27%
月变化
2.64%
6个月变化
3.65%
年变化
3.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%