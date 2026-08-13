NJUN股票今天的价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票今天的定价为32.69。它在32.61 - 32.77范围内交易，昨天的收盘价为32.78，交易量达到56。NJUN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票是否支付股息？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June目前的价值为32.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.61%和USD。实时查看图表以跟踪NJUN走势。

如何购买NJUN股票？ 您可以以32.69的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票。订单通常设置在32.69或32.99附近，而56和-0.06%显示市场活动。立即关注NJUN的实时图表更新。

如何投资NJUN股票？ 投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June需要考虑年度范围30.67 - 33.05和当前价格32.69。许多人在以32.69或32.99下订单之前，会比较2.64%和。实时查看NJUN价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June的最高价格是33.05。在30.67 - 33.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June（NJUN）的最低价格为30.67。将其与当前的32.69和30.67 - 33.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。