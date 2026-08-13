NJUN: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June
今日NJUN汇率已更改-0.27%。当日，交易品种以低点32.61和高点32.77进行交易。
关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NJUN股票今天的价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票今天的定价为32.69。它在32.61 - 32.77范围内交易，昨天的收盘价为32.78，交易量达到56。NJUN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票是否支付股息？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June目前的价值为32.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注3.61%和USD。实时查看图表以跟踪NJUN走势。
如何购买NJUN股票？
您可以以32.69的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票。订单通常设置在32.69或32.99附近，而56和-0.06%显示市场活动。立即关注NJUN的实时图表更新。
如何投资NJUN股票？
投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June需要考虑年度范围30.67 - 33.05和当前价格32.69。许多人在以32.69或32.99下订单之前，会比较2.64%和。实时查看NJUN价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June的最高价格是33.05。在30.67 - 33.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June的绩效。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June股票的最低价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June（NJUN）的最低价格为30.67。将其与当前的32.69和30.67 - 33.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NJUN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NJUN股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、32.78和3.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 32.78
- 开盘价
- 32.71
- 卖价
- 32.69
- 买价
- 32.99
- 最低价
- 32.61
- 最高价
- 32.77
- 交易量
- 56
- 日变化
- -0.27%
- 月变化
- 2.64%
- 6个月变化
- 3.65%
- 年变化
- 3.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%