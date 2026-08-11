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NJUL: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
Курс NJUL за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.00, а максимальная — 77.16.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NJUL сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) сегодня оценивается на уровне 77.02. Инструмент торгуется в пределах 77.00 - 77.16, вчерашнее закрытие составило 77.10, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NJUL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 77.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.36% и USD. Отслеживайте движения NJUL на графике в реальном времени.
Как купить акции NJUL?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) по текущей цене 77.02. Ордера обычно размещаются около 77.02 или 77.32, тогда как 37 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NJUL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NJUL?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 68.93 - 84.73 и текущей цены 77.02. Многие сравнивают 2.79% и 5.84% перед размещением ордеров на 77.02 или 77.32. Изучайте ежедневные изменения цены NJUL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) за последний год составила 84.73. Акции заметно колебались в пределах 68.93 - 84.73, сравнение с 77.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) за год составила 68.93. Сравнение с текущими 77.02 и 68.93 - 84.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NJUL?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.10 и 11.36% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 77.10
- Open
- 77.09
- Bid
- 77.02
- Ask
- 77.32
- Low
- 77.00
- High
- 77.16
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -0.10%
- Месячное изменение
- 2.79%
- 6-месячное изменение
- 5.84%
- Годовое изменение
- 11.36%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%