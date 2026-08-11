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NJUL: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July

77.02 USD 0.08 (0.10%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NJUL за сегодня изменился на -0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 77.00, а максимальная — 77.16.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NJUL сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) сегодня оценивается на уровне 77.02. Инструмент торгуется в пределах 77.00 - 77.16, вчерашнее закрытие составило 77.10, а торговый объем достиг 37. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NJUL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July в настоящее время оценивается в 77.02. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 11.36% и USD. Отслеживайте движения NJUL на графике в реальном времени.

Как купить акции NJUL?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) по текущей цене 77.02. Ордера обычно размещаются около 77.02 или 77.32, тогда как 37 и -0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NJUL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NJUL?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July предполагает учет годового диапазона 68.93 - 84.73 и текущей цены 77.02. Многие сравнивают 2.79% и 5.84% перед размещением ордеров на 77.02 или 77.32. Изучайте ежедневные изменения цены NJUL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) за последний год составила 84.73. Акции заметно колебались в пределах 68.93 - 84.73, сравнение с 77.10 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July (NJUL) за год составила 68.93. Сравнение с текущими 77.02 и 68.93 - 84.73 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NJUL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NJUL?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 77.10 и 11.36% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
77.00 77.16
Годовой диапазон
68.93 84.73
Предыдущее закрытие
77.10
Open
77.09
Bid
77.02
Ask
77.32
Low
77.00
High
77.16
Объем
37
Дневное изменение
-0.10%
Месячное изменение
2.79%
6-месячное изменение
5.84%
Годовое изменение
11.36%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%