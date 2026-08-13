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NJUL: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July

76.95 USD 0.07 (0.09%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NJUL汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点76.85和高点77.07进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NJUL股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票今天的定价为76.95。它在76.85 - 77.07范围内交易，昨天的收盘价为77.02，交易量达到19。NJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July目前的价值为76.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪NJUL走势。

如何购买NJUL股票？

您可以以76.95的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票。订单通常设置在76.95或77.25附近，而19和-0.09%显示市场活动。立即关注NJUL的实时图表更新。

如何投资NJUL股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July需要考虑年度范围68.93 - 84.73和当前价格76.95。许多人在以76.95或77.25下订单之前，会比较2.70%和。实时查看NJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July的最高价格是84.73。在68.93 - 84.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July（NJUL）的最低价格为68.93。将其与当前的76.95和68.93 - 84.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NJUL股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.02和11.26%中可见。

日范围
76.85 77.07
年范围
68.93 84.73
前一天收盘价
77.02
开盘价
77.02
卖价
76.95
买价
77.25
最低价
76.85
最高价
77.07
交易量
19
日变化
-0.09%
月变化
2.70%
6个月变化
5.74%
年变化
11.26%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%