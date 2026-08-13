NJUL: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July
今日NJUL汇率已更改-0.09%。当日，交易品种以低点76.85和高点77.07进行交易。
关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NJUL股票今天的价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票今天的定价为76.95。它在76.85 - 77.07范围内交易，昨天的收盘价为77.02，交易量达到19。NJUL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票是否支付股息？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July目前的价值为76.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪NJUL走势。
如何购买NJUL股票？
您可以以76.95的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票。订单通常设置在76.95或77.25附近，而19和-0.09%显示市场活动。立即关注NJUL的实时图表更新。
如何投资NJUL股票？
投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July需要考虑年度范围68.93 - 84.73和当前价格76.95。许多人在以76.95或77.25下订单之前，会比较2.70%和。实时查看NJUL价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July的最高价格是84.73。在68.93 - 84.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July的绩效。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July（NJUL）的最低价格为68.93。将其与当前的76.95和68.93 - 84.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NJUL股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、77.02和11.26%中可见。
- 前一天收盘价
- 77.02
- 开盘价
- 77.02
- 卖价
- 76.95
- 买价
- 77.25
- 最低价
- 76.85
- 最高价
- 77.07
- 交易量
- 19
- 日变化
- -0.09%
- 月变化
- 2.70%
- 6个月变化
- 5.74%
- 年变化
- 11.26%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%