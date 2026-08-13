NJUL股票今天的价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票今天的定价为76.95。它在76.85 - 77.07范围内交易，昨天的收盘价为77.02，交易量达到19。NJUL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票是否支付股息？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July目前的价值为76.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.26%和USD。实时查看图表以跟踪NJUL走势。

如何购买NJUL股票？ 您可以以76.95的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票。订单通常设置在76.95或77.25附近，而19和-0.09%显示市场活动。立即关注NJUL的实时图表更新。

如何投资NJUL股票？ 投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July需要考虑年度范围68.93 - 84.73和当前价格76.95。许多人在以76.95或77.25下订单之前，会比较2.70%和。实时查看NJUL价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July的最高价格是84.73。在68.93 - 84.73内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July股票的最低价格是多少？ Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July（NJUL）的最低价格为68.93。将其与当前的76.95和68.93 - 84.73进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NJUL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。