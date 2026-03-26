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NJAN: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

59.53 USD 0.01 (0.02%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NJAN за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.45, а максимальная — 59.62.

Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NJAN сегодня?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) сегодня оценивается на уровне 59.53. Инструмент торгуется в пределах 59.45 - 59.62, вчерашнее закрытие составило 59.54, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NJAN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January?

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 59.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.77% и USD. Отслеживайте движения NJAN на графике в реальном времени.

Как купить акции NJAN?

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) по текущей цене 59.53. Ордера обычно размещаются около 59.53 или 59.83, тогда как 13 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NJAN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NJAN?

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 51.63 - 59.62 и текущей цены 59.53. Многие сравнивают 1.45% и 9.63% перед размещением ордеров на 59.53 или 59.83. Изучайте ежедневные изменения цены NJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) за последний год составила 59.62. Акции заметно колебались в пределах 51.63 - 59.62, сравнение с 59.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January?

Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) за год составила 51.63. Сравнение с текущими 59.53 и 51.63 - 59.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NJAN?

В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.54 и 14.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
59.45 59.62
Годовой диапазон
51.63 59.62
Предыдущее закрытие
59.54
Open
59.51
Bid
59.53
Ask
59.83
Low
59.45
High
59.62
Объем
13
Дневное изменение
-0.02%
Месячное изменение
1.45%
6-месячное изменение
9.63%
Годовое изменение
14.77%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%