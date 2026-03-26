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NJAN: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
Курс NJAN за сегодня изменился на -0.02%. При этом минимальная цена на торгах достигала 59.45, а максимальная — 59.62.
Следите за динамикой Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NJAN сегодня?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) сегодня оценивается на уровне 59.53. Инструмент торгуется в пределах 59.45 - 59.62, вчерашнее закрытие составило 59.54, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NJAN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January?
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 59.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.77% и USD. Отслеживайте движения NJAN на графике в реальном времени.
Как купить акции NJAN?
Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) по текущей цене 59.53. Ордера обычно размещаются около 59.53 или 59.83, тогда как 13 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NJAN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NJAN?
Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 51.63 - 59.62 и текущей цены 59.53. Многие сравнивают 1.45% и 9.63% перед размещением ордеров на 59.53 или 59.83. Изучайте ежедневные изменения цены NJAN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January?
Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) за последний год составила 59.62. Акции заметно колебались в пределах 51.63 - 59.62, сравнение с 59.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January?
Самая низкая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) за год составила 51.63. Сравнение с текущими 59.53 и 51.63 - 59.62 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NJAN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NJAN?
В прошлом Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 59.54 и 14.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 59.54
- Open
- 59.51
- Bid
- 59.53
- Ask
- 59.83
- Low
- 59.45
- High
- 59.62
- Объем
- 13
- Дневное изменение
- -0.02%
- Месячное изменение
- 1.45%
- 6-месячное изменение
- 9.63%
- Годовое изменение
- 14.77%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%