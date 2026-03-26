Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) сегодня оценивается на уровне 59.53. Инструмент торгуется в пределах 59.45 - 59.62, вчерашнее закрытие составило 59.54, а торговый объем достиг 13. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NJAN в реальном времени.

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January в настоящее время оценивается в 59.53. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 14.77% и USD. Отслеживайте движения NJAN на графике в реальном времени.

Вы можете купить акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) по текущей цене 59.53. Ордера обычно размещаются около 59.53 или 59.83, тогда как 13 и 0.03% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NJAN на графике в реальном времени.

Инвестирование в Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January предполагает учет годового диапазона 51.63 - 59.62 и текущей цены 59.53. Многие сравнивают 1.45% и 9.63% перед размещением ордеров на 59.53 или 59.83. Изучайте ежедневные изменения цены NJAN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January?

Самая высокая цена Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) за последний год составила 59.62. Акции заметно колебались в пределах 51.63 - 59.62, сравнение с 59.54 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January на графике в реальном времени.