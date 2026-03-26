NJAN: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January
今日NJAN汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点59.46和高点59.53进行交易。
关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
NJAN股票今天的价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票今天的定价为59.46。它在59.46 - 59.53范围内交易，昨天的收盘价为59.53，交易量达到13。NJAN的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票是否支付股息？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January目前的价值为59.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.63%和USD。实时查看图表以跟踪NJAN走势。
如何购买NJAN股票？
您可以以59.46的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票。订单通常设置在59.46或59.76附近，而13和-0.12%显示市场活动。立即关注NJAN的实时图表更新。
如何投资NJAN股票？
投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January需要考虑年度范围51.63 - 59.62和当前价格59.46。许多人在以59.46或59.76下订单之前，会比较1.33%和。实时查看NJAN价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January的最高价格是59.62。在51.63 - 59.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January的绩效。
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January（NJAN）的最低价格为51.63。将其与当前的59.46和51.63 - 59.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NJAN股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.53和14.63%中可见。
- 前一天收盘价
- 59.53
- 开盘价
- 59.53
- 卖价
- 59.46
- 买价
- 59.76
- 最低价
- 59.46
- 最高价
- 59.53
- 交易量
- 13
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 1.33%
- 6个月变化
- 9.50%
- 年变化
- 14.63%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%