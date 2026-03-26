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NJAN: Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

59.46 USD 0.07 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NJAN汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点59.46和高点59.53进行交易。

关注Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NJAN新闻

常见问题解答

NJAN股票今天的价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票今天的定价为59.46。它在59.46 - 59.53范围内交易，昨天的收盘价为59.53，交易量达到13。NJAN的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票是否支付股息？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January目前的价值为59.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.63%和USD。实时查看图表以跟踪NJAN走势。

如何购买NJAN股票？

您可以以59.46的当前价格购买Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票。订单通常设置在59.46或59.76附近，而13和-0.12%显示市场活动。立即关注NJAN的实时图表更新。

如何投资NJAN股票？

投资Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January需要考虑年度范围51.63 - 59.62和当前价格59.46。许多人在以59.46或59.76下订单之前，会比较1.33%和。实时查看NJAN价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January的最高价格是59.62。在51.63 - 59.62内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January的绩效。

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January股票的最低价格是多少？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January（NJAN）的最低价格为51.63。将其与当前的59.46和51.63 - 59.62进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NJAN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NJAN股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、59.53和14.63%中可见。

日范围
59.46 59.53
年范围
51.63 59.62
前一天收盘价
59.53
开盘价
59.53
卖价
59.46
买价
59.76
最低价
59.46
最高价
59.53
交易量
13
日变化
-0.12%
月变化
1.33%
6个月变化
9.50%
年变化
14.63%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%