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NIE: Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi
Курс NIE за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.35, а максимальная — 26.77.
Следите за динамикой Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NIE сегодня?
Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi (NIE) сегодня оценивается на уровне 26.58. Инструмент торгуется в пределах 26.35 - 26.77, вчерашнее закрытие составило 26.40, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NIE в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi?
Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi в настоящее время оценивается в 26.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.22% и USD. Отслеживайте движения NIE на графике в реальном времени.
Как купить акции NIE?
Вы можете купить акции Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi (NIE) по текущей цене 26.58. Ордера обычно размещаются около 26.58 или 26.88, тогда как 86 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NIE на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NIE?
Инвестирование в Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi предполагает учет годового диапазона 22.77 - 27.24 и текущей цены 26.58. Многие сравнивают 2.55% и 4.98% перед размещением ордеров на 26.58 или 26.88. Изучайте ежедневные изменения цены NIE на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi?
Самая высокая цена Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi (NIE) за последний год составила 27.24. Акции заметно колебались в пределах 22.77 - 27.24, сравнение с 26.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi?
Самая низкая цена Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi (NIE) за год составила 22.77. Сравнение с текущими 26.58 и 22.77 - 27.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NIE во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NIE?
В прошлом Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.40 и 8.22% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 26.40
- Open
- 26.77
- Bid
- 26.58
- Ask
- 26.88
- Low
- 26.35
- High
- 26.77
- Объем
- 86
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 4.98%
- Годовое изменение
- 8.22%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%