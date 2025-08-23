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NIE: Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi

26.58 USD 0.18 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NIE за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.35, а максимальная — 26.77.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NIE сегодня?

Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi (NIE) сегодня оценивается на уровне 26.58. Инструмент торгуется в пределах 26.35 - 26.77, вчерашнее закрытие составило 26.40, а торговый объем достиг 86. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NIE в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi?

Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi в настоящее время оценивается в 26.58. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.22% и USD. Отслеживайте движения NIE на графике в реальном времени.

Как купить акции NIE?

Вы можете купить акции Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi (NIE) по текущей цене 26.58. Ордера обычно размещаются около 26.58 или 26.88, тогда как 86 и -0.71% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NIE на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NIE?

Инвестирование в Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi предполагает учет годового диапазона 22.77 - 27.24 и текущей цены 26.58. Многие сравнивают 2.55% и 4.98% перед размещением ордеров на 26.58 или 26.88. Изучайте ежедневные изменения цены NIE на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi?

Самая высокая цена Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi (NIE) за последний год составила 27.24. Акции заметно колебались в пределах 22.77 - 27.24, сравнение с 26.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi?

Самая низкая цена Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi (NIE) за год составила 22.77. Сравнение с текущими 26.58 и 22.77 - 27.24 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NIE во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NIE?

В прошлом Virtus Equity & Convertible Income Fund Common Shares of Benefi проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 26.40 и 8.22% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
26.35 26.77
Годовой диапазон
22.77 27.24
Предыдущее закрытие
26.40
Open
26.77
Bid
26.58
Ask
26.88
Low
26.35
High
26.77
Объем
86
Дневное изменение
0.68%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
4.98%
Годовое изменение
8.22%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%