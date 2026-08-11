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NGEN: NervGen Pharma Corp

1.70 USD 0.01 (0.58%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NGEN за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.70, а максимальная — 1.74.

Следите за динамикой NervGen Pharma Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NGEN сегодня?

NervGen Pharma Corp (NGEN) сегодня оценивается на уровне 1.70. Инструмент торгуется в пределах 1.70 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 1.71, а торговый объем достиг 499. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NGEN в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям NervGen Pharma Corp?

NervGen Pharma Corp в настоящее время оценивается в 1.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.02% и USD. Отслеживайте движения NGEN на графике в реальном времени.

Как купить акции NGEN?

Вы можете купить акции NervGen Pharma Corp (NGEN) по текущей цене 1.70. Ордера обычно размещаются около 1.70 или 2.00, тогда как 499 и -1.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NGEN на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NGEN?

Инвестирование в NervGen Pharma Corp предполагает учет годового диапазона 1.58 - 6.30 и текущей цены 1.70. Многие сравнивают 4.29% и -56.85% перед размещением ордеров на 1.70 или 2.00. Изучайте ежедневные изменения цены NGEN на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции NervGen Pharma Corp?

Самая высокая цена NervGen Pharma Corp (NGEN) за последний год составила 6.30. Акции заметно колебались в пределах 1.58 - 6.30, сравнение с 1.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NervGen Pharma Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции NervGen Pharma Corp?

Самая низкая цена NervGen Pharma Corp (NGEN) за год составила 1.58. Сравнение с текущими 1.70 и 1.58 - 6.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NGEN во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NGEN?

В прошлом NervGen Pharma Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.71 и -73.02% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.70 1.74
Годовой диапазон
1.58 6.30
Предыдущее закрытие
1.71
Open
1.73
Bid
1.70
Ask
2.00
Low
1.70
High
1.74
Объем
499
Дневное изменение
-0.58%
Месячное изменение
4.29%
6-месячное изменение
-56.85%
Годовое изменение
-73.02%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%