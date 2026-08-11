- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NGEN: NervGen Pharma Corp
Курс NGEN за сегодня изменился на -0.58%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.70, а максимальная — 1.74.
Следите за динамикой NervGen Pharma Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NGEN сегодня?
NervGen Pharma Corp (NGEN) сегодня оценивается на уровне 1.70. Инструмент торгуется в пределах 1.70 - 1.74, вчерашнее закрытие составило 1.71, а торговый объем достиг 499. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NGEN в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям NervGen Pharma Corp?
NervGen Pharma Corp в настоящее время оценивается в 1.70. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -73.02% и USD. Отслеживайте движения NGEN на графике в реальном времени.
Как купить акции NGEN?
Вы можете купить акции NervGen Pharma Corp (NGEN) по текущей цене 1.70. Ордера обычно размещаются около 1.70 или 2.00, тогда как 499 и -1.73% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NGEN на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NGEN?
Инвестирование в NervGen Pharma Corp предполагает учет годового диапазона 1.58 - 6.30 и текущей цены 1.70. Многие сравнивают 4.29% и -56.85% перед размещением ордеров на 1.70 или 2.00. Изучайте ежедневные изменения цены NGEN на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции NervGen Pharma Corp?
Самая высокая цена NervGen Pharma Corp (NGEN) за последний год составила 6.30. Акции заметно колебались в пределах 1.58 - 6.30, сравнение с 1.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику NervGen Pharma Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции NervGen Pharma Corp?
Самая низкая цена NervGen Pharma Corp (NGEN) за год составила 1.58. Сравнение с текущими 1.70 и 1.58 - 6.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NGEN во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NGEN?
В прошлом NervGen Pharma Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.71 и -73.02% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.71
- Open
- 1.73
- Bid
- 1.70
- Ask
- 2.00
- Low
- 1.70
- High
- 1.74
- Объем
- 499
- Дневное изменение
- -0.58%
- Месячное изменение
- 4.29%
- 6-месячное изменение
- -56.85%
- Годовое изменение
- -73.02%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%