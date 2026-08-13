NGEN股票今天的价格是多少？ NervGen Pharma Corp股票今天的定价为1.74。它在1.71 - 1.76范围内交易，昨天的收盘价为1.70，交易量达到366。NGEN的实时价格图表显示了这些更新。

NervGen Pharma Corp股票是否支付股息？ NervGen Pharma Corp目前的价值为1.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.38%和USD。实时查看图表以跟踪NGEN走势。

如何购买NGEN股票？ 您可以以1.74的当前价格购买NervGen Pharma Corp股票。订单通常设置在1.74或2.04附近，而366和1.75%显示市场活动。立即关注NGEN的实时图表更新。

如何投资NGEN股票？ 投资NervGen Pharma Corp需要考虑年度范围1.58 - 6.30和当前价格1.74。许多人在以1.74或2.04下订单之前，会比较6.75%和。实时查看NGEN价格图表，了解每日变化。

NervGen Pharma Corp股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，NervGen Pharma Corp的最高价格是6.30。在1.58 - 6.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NervGen Pharma Corp的绩效。

NervGen Pharma Corp股票的最低价格是多少？ NervGen Pharma Corp（NGEN）的最低价格为1.58。将其与当前的1.74和1.58 - 6.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NGEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。