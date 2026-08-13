NGEN: NervGen Pharma Corp
今日NGEN汇率已更改2.35%。当日，交易品种以低点1.71和高点1.76进行交易。
关注NervGen Pharma Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
NGEN股票今天的价格是多少？
NervGen Pharma Corp股票今天的定价为1.74。它在1.71 - 1.76范围内交易，昨天的收盘价为1.70，交易量达到366。NGEN的实时价格图表显示了这些更新。
NervGen Pharma Corp股票是否支付股息？
NervGen Pharma Corp目前的价值为1.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.38%和USD。实时查看图表以跟踪NGEN走势。
如何购买NGEN股票？
您可以以1.74的当前价格购买NervGen Pharma Corp股票。订单通常设置在1.74或2.04附近，而366和1.75%显示市场活动。立即关注NGEN的实时图表更新。
如何投资NGEN股票？
投资NervGen Pharma Corp需要考虑年度范围1.58 - 6.30和当前价格1.74。许多人在以1.74或2.04下订单之前，会比较6.75%和。实时查看NGEN价格图表，了解每日变化。
NervGen Pharma Corp股票的最高价格是多少？
在过去一年中，NervGen Pharma Corp的最高价格是6.30。在1.58 - 6.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NervGen Pharma Corp的绩效。
NervGen Pharma Corp股票的最低价格是多少？
NervGen Pharma Corp（NGEN）的最低价格为1.58。将其与当前的1.74和1.58 - 6.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NGEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NGEN股票是什么时候拆分的？
NervGen Pharma Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.70和-72.38%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.70
- 开盘价
- 1.71
- 卖价
- 1.74
- 买价
- 2.04
- 最低价
- 1.71
- 最高价
- 1.76
- 交易量
- 366
- 日变化
- 2.35%
- 月变化
- 6.75%
- 6个月变化
- -55.84%
- 年变化
- -72.38%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
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- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%