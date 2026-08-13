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NGEN: NervGen Pharma Corp

1.74 USD 0.04 (2.35%)
版块: 其他交易品种 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NGEN汇率已更改2.35%。当日，交易品种以低点1.71和高点1.76进行交易。

关注NervGen Pharma Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • D1
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常见问题解答

NGEN股票今天的价格是多少？

NervGen Pharma Corp股票今天的定价为1.74。它在1.71 - 1.76范围内交易，昨天的收盘价为1.70，交易量达到366。NGEN的实时价格图表显示了这些更新。

NervGen Pharma Corp股票是否支付股息？

NervGen Pharma Corp目前的价值为1.74。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-72.38%和USD。实时查看图表以跟踪NGEN走势。

如何购买NGEN股票？

您可以以1.74的当前价格购买NervGen Pharma Corp股票。订单通常设置在1.74或2.04附近，而366和1.75%显示市场活动。立即关注NGEN的实时图表更新。

如何投资NGEN股票？

投资NervGen Pharma Corp需要考虑年度范围1.58 - 6.30和当前价格1.74。许多人在以1.74或2.04下订单之前，会比较6.75%和。实时查看NGEN价格图表，了解每日变化。

NervGen Pharma Corp股票的最高价格是多少？

在过去一年中，NervGen Pharma Corp的最高价格是6.30。在1.58 - 6.30内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪NervGen Pharma Corp的绩效。

NervGen Pharma Corp股票的最低价格是多少？

NervGen Pharma Corp（NGEN）的最低价格为1.58。将其与当前的1.74和1.58 - 6.30进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NGEN在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NGEN股票是什么时候拆分的？

NervGen Pharma Corp历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.70和-72.38%中可见。

日范围
1.71 1.76
年范围
1.58 6.30
前一天收盘价
1.70
开盘价
1.71
卖价
1.74
买价
2.04
最低价
1.71
最高价
1.76
交易量
366
日变化
2.35%
月变化
6.75%
6个月变化
-55.84%
年变化
-72.38%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%