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NFTY: First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
Курс NFTY за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.74, а максимальная — 55.11.
Следите за динамикой First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NFTY сегодня?
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF (NFTY) сегодня оценивается на уровне 54.74. Инструмент торгуется в пределах 54.74 - 55.11, вчерашнее закрытие составило 55.15, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFTY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF?
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF в настоящее время оценивается в 54.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.17% и USD. Отслеживайте движения NFTY на графике в реальном времени.
Как купить акции NFTY?
Вы можете купить акции First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF (NFTY) по текущей цене 54.74. Ордера обычно размещаются около 54.74 или 55.04, тогда как 29 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFTY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NFTY?
Инвестирование в First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF предполагает учет годового диапазона 49.62 - 60.70 и текущей цены 54.74. Многие сравнивают -0.47% и -2.27% перед размещением ордеров на 54.74 или 55.04. Изучайте ежедневные изменения цены NFTY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF?
Самая высокая цена First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF (NFTY) за последний год составила 60.70. Акции заметно колебались в пределах 49.62 - 60.70, сравнение с 55.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF?
Самая низкая цена First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF (NFTY) за год составила 49.62. Сравнение с текущими 54.74 и 49.62 - 60.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFTY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NFTY?
В прошлом First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.15 и -4.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 55.15
- Open
- 55.01
- Bid
- 54.74
- Ask
- 55.04
- Low
- 54.74
- High
- 55.11
- Объем
- 29
- Дневное изменение
- -0.74%
- Месячное изменение
- -0.47%
- 6-месячное изменение
- -2.27%
- Годовое изменение
- -4.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%