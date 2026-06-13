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NFTY: First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF

54.74 USD 0.41 (0.74%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NFTY за сегодня изменился на -0.74%. При этом минимальная цена на торгах достигала 54.74, а максимальная — 55.11.

Следите за динамикой First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NFTY сегодня?

First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF (NFTY) сегодня оценивается на уровне 54.74. Инструмент торгуется в пределах 54.74 - 55.11, вчерашнее закрытие составило 55.15, а торговый объем достиг 29. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFTY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF?

First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF в настоящее время оценивается в 54.74. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.17% и USD. Отслеживайте движения NFTY на графике в реальном времени.

Как купить акции NFTY?

Вы можете купить акции First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF (NFTY) по текущей цене 54.74. Ордера обычно размещаются около 54.74 или 55.04, тогда как 29 и -0.49% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFTY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NFTY?

Инвестирование в First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF предполагает учет годового диапазона 49.62 - 60.70 и текущей цены 54.74. Многие сравнивают -0.47% и -2.27% перед размещением ордеров на 54.74 или 55.04. Изучайте ежедневные изменения цены NFTY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF?

Самая высокая цена First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF (NFTY) за последний год составила 60.70. Акции заметно колебались в пределах 49.62 - 60.70, сравнение с 55.15 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF?

Самая низкая цена First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF (NFTY) за год составила 49.62. Сравнение с текущими 54.74 и 49.62 - 60.70 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFTY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NFTY?

В прошлом First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 55.15 и -4.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
54.74 55.11
Годовой диапазон
49.62 60.70
Предыдущее закрытие
55.15
Open
55.01
Bid
54.74
Ask
55.04
Low
54.74
High
55.11
Объем
29
Дневное изменение
-0.74%
Месячное изменение
-0.47%
6-месячное изменение
-2.27%
Годовое изменение
-4.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%