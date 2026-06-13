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NFTY: First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF

54.88 USD 0.14 (0.26%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFTY汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点54.71和高点55.00进行交易。

关注First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NFTY新闻

常见问题解答

NFTY股票今天的价格是多少？

First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票今天的定价为54.88。它在54.71 - 55.00范围内交易，昨天的收盘价为54.74，交易量达到15。NFTY的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票是否支付股息？

First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF目前的价值为54.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.92%和USD。实时查看图表以跟踪NFTY走势。

如何购买NFTY股票？

您可以以54.88的当前价格购买First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票。订单通常设置在54.88或55.18附近，而15和0.22%显示市场活动。立即关注NFTY的实时图表更新。

如何投资NFTY股票？

投资First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF需要考虑年度范围49.62 - 60.70和当前价格54.88。许多人在以54.88或55.18下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看NFTY价格图表，了解每日变化。

First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF的最高价格是60.70。在49.62 - 60.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF的绩效。

First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票的最低价格是多少？

First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF（NFTY）的最低价格为49.62。将其与当前的54.88和49.62 - 60.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFTY股票是什么时候拆分的？

First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.74和-3.92%中可见。

日范围
54.71 55.00
年范围
49.62 60.70
前一天收盘价
54.74
开盘价
54.76
卖价
54.88
买价
55.18
最低价
54.71
最高价
55.00
交易量
15
日变化
0.26%
月变化
-0.22%
6个月变化
-2.02%
年变化
-3.92%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%