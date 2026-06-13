NFTY: First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF
今日NFTY汇率已更改0.26%。当日，交易品种以低点54.71和高点55.00进行交易。
关注First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
NFTY股票今天的价格是多少？
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票今天的定价为54.88。它在54.71 - 55.00范围内交易，昨天的收盘价为54.74，交易量达到15。NFTY的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票是否支付股息？
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF目前的价值为54.88。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.92%和USD。实时查看图表以跟踪NFTY走势。
如何购买NFTY股票？
您可以以54.88的当前价格购买First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票。订单通常设置在54.88或55.18附近，而15和0.22%显示市场活动。立即关注NFTY的实时图表更新。
如何投资NFTY股票？
投资First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF需要考虑年度范围49.62 - 60.70和当前价格54.88。许多人在以54.88或55.18下订单之前，会比较-0.22%和。实时查看NFTY价格图表，了解每日变化。
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF的最高价格是60.70。在49.62 - 60.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF的绩效。
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF股票的最低价格是多少？
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF（NFTY）的最低价格为49.62。将其与当前的54.88和49.62 - 60.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFTY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFTY股票是什么时候拆分的？
First Trust India Nifty 50 Equal Weight ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、54.74和-3.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 54.74
- 开盘价
- 54.76
- 卖价
- 54.88
- 买价
- 55.18
- 最低价
- 54.71
- 最高价
- 55.00
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.26%
- 月变化
- -0.22%
- 6个月变化
- -2.02%
- 年变化
- -3.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%