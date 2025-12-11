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NFRA: FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
Курс NFRA за сегодня изменился на -0.87%. При этом минимальная цена на торгах достигала 65.11, а максимальная — 65.32.
Следите за динамикой FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NFRA сегодня?
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) сегодня оценивается на уровне 65.19. Инструмент торгуется в пределах 65.11 - 65.32, вчерашнее закрытие составило 65.76, а торговый объем достиг 57. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFRA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund?
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund в настоящее время оценивается в 65.19. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 4.99% и USD. Отслеживайте движения NFRA на графике в реальном времени.
Как купить акции NFRA?
Вы можете купить акции FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) по текущей цене 65.19. Ордера обычно размещаются около 65.19 или 65.49, тогда как 57 и -0.18% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFRA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NFRA?
Инвестирование в FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund предполагает учет годового диапазона 59.64 - 67.33 и текущей цены 65.19. Многие сравнивают -0.17% и -1.82% перед размещением ордеров на 65.19 или 65.49. Изучайте ежедневные изменения цены NFRA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund?
Самая высокая цена FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) за последний год составила 67.33. Акции заметно колебались в пределах 59.64 - 67.33, сравнение с 65.76 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund?
Самая низкая цена FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) за год составила 59.64. Сравнение с текущими 65.19 и 59.64 - 67.33 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFRA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NFRA?
В прошлом FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 65.76 и 4.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 65.76
- Open
- 65.31
- Bid
- 65.19
- Ask
- 65.49
- Low
- 65.11
- High
- 65.32
- Объем
- 57
- Дневное изменение
- -0.87%
- Месячное изменение
- -0.17%
- 6-месячное изменение
- -1.82%
- Годовое изменение
- 4.99%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%