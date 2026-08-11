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NFLW: Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

16.62 USD 0.22 (1.34%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс NFLW за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.13, а максимальная — 16.62.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций NFLW сегодня?

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) сегодня оценивается на уровне 16.62. Инструмент торгуется в пределах 16.13 - 16.62, вчерашнее закрытие составило 16.40, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFLW в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill NFLX WeeklyPay ETF?

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 16.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.15% и USD. Отслеживайте движения NFLW на графике в реальном времени.

Как купить акции NFLW?

Вы можете купить акции Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) по текущей цене 16.62. Ордера обычно размещаются около 16.62 или 16.92, тогда как 14 и 3.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFLW на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции NFLW?

Инвестирование в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 14.29 - 46.50 и текущей цены 16.62. Многие сравнивают 3.94% и -37.20% перед размещением ордеров на 16.62 или 16.92. Изучайте ежедневные изменения цены NFLW на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Roundhill NFLX WeeklyPay ETF?

Самая высокая цена Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) за последний год составила 46.50. Акции заметно колебались в пределах 14.29 - 46.50, сравнение с 16.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill NFLX WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Roundhill NFLX WeeklyPay ETF?

Самая низкая цена Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) за год составила 14.29. Сравнение с текущими 16.62 и 14.29 - 46.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFLW во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций NFLW?

В прошлом Roundhill NFLX WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.40 и -62.15% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
16.13 16.62
Годовой диапазон
14.29 46.50
Предыдущее закрытие
16.40
Open
16.13
Bid
16.62
Ask
16.92
Low
16.13
High
16.62
Объем
14
Дневное изменение
1.34%
Месячное изменение
3.94%
6-месячное изменение
-37.20%
Годовое изменение
-62.15%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%