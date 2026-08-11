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NFLW: Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
Курс NFLW за сегодня изменился на 1.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 16.13, а максимальная — 16.62.
Следите за динамикой Roundhill NFLX WeeklyPay ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NFLW сегодня?
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) сегодня оценивается на уровне 16.62. Инструмент торгуется в пределах 16.13 - 16.62, вчерашнее закрытие составило 16.40, а торговый объем достиг 14. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NFLW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Roundhill NFLX WeeklyPay ETF?
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF в настоящее время оценивается в 16.62. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -62.15% и USD. Отслеживайте движения NFLW на графике в реальном времени.
Как купить акции NFLW?
Вы можете купить акции Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) по текущей цене 16.62. Ордера обычно размещаются около 16.62 или 16.92, тогда как 14 и 3.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NFLW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NFLW?
Инвестирование в Roundhill NFLX WeeklyPay ETF предполагает учет годового диапазона 14.29 - 46.50 и текущей цены 16.62. Многие сравнивают 3.94% и -37.20% перед размещением ордеров на 16.62 или 16.92. Изучайте ежедневные изменения цены NFLW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Roundhill NFLX WeeklyPay ETF?
Самая высокая цена Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) за последний год составила 46.50. Акции заметно колебались в пределах 14.29 - 46.50, сравнение с 16.40 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Roundhill NFLX WeeklyPay ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Roundhill NFLX WeeklyPay ETF?
Самая низкая цена Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) за год составила 14.29. Сравнение с текущими 16.62 и 14.29 - 46.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NFLW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NFLW?
В прошлом Roundhill NFLX WeeklyPay ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 16.40 и -62.15% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 16.40
- Open
- 16.13
- Bid
- 16.62
- Ask
- 16.92
- Low
- 16.13
- High
- 16.62
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- 1.34%
- Месячное изменение
- 3.94%
- 6-месячное изменение
- -37.20%
- Годовое изменение
- -62.15%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%