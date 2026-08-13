NFLW股票今天的价格是多少？ Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票今天的定价为16.40。它在16.40 - 16.92范围内交易，昨天的收盘价为16.62，交易量达到13。NFLW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票是否支付股息？ Roundhill NFLX WeeklyPay ETF目前的价值为16.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.65%和USD。实时查看图表以跟踪NFLW走势。

如何购买NFLW股票？ 您可以以16.40的当前价格购买Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在16.40或16.70附近，而13和-1.74%显示市场活动。立即关注NFLW的实时图表更新。

如何投资NFLW股票？ 投资Roundhill NFLX WeeklyPay ETF需要考虑年度范围14.29 - 46.50和当前价格16.40。许多人在以16.40或16.70下订单之前，会比较2.56%和。实时查看NFLW价格图表，了解每日变化。

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Roundhill NFLX WeeklyPay ETF的最高价格是46.50。在14.29 - 46.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill NFLX WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？ Roundhill NFLX WeeklyPay ETF（NFLW）的最低价格为14.29。将其与当前的16.40和14.29 - 46.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。