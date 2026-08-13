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NFLW: Roundhill NFLX WeeklyPay ETF

16.40 USD 0.22 (1.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日NFLW汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点16.40和高点16.92进行交易。

关注Roundhill NFLX WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

NFLW股票今天的价格是多少？

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票今天的定价为16.40。它在16.40 - 16.92范围内交易，昨天的收盘价为16.62，交易量达到13。NFLW的实时价格图表显示了这些更新。

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票是否支付股息？

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF目前的价值为16.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.65%和USD。实时查看图表以跟踪NFLW走势。

如何购买NFLW股票？

您可以以16.40的当前价格购买Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在16.40或16.70附近，而13和-1.74%显示市场活动。立即关注NFLW的实时图表更新。

如何投资NFLW股票？

投资Roundhill NFLX WeeklyPay ETF需要考虑年度范围14.29 - 46.50和当前价格16.40。许多人在以16.40或16.70下订单之前，会比较2.56%和。实时查看NFLW价格图表，了解每日变化。

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Roundhill NFLX WeeklyPay ETF的最高价格是46.50。在14.29 - 46.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill NFLX WeeklyPay ETF的绩效。

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF（NFLW）的最低价格为14.29。将其与当前的16.40和14.29 - 46.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

NFLW股票是什么时候拆分的？

Roundhill NFLX WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.62和-62.65%中可见。

日范围
16.40 16.92
年范围
14.29 46.50
前一天收盘价
16.62
开盘价
16.69
卖价
16.40
买价
16.70
最低价
16.40
最高价
16.92
交易量
13
日变化
-1.32%
月变化
2.56%
6个月变化
-38.03%
年变化
-62.65%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%