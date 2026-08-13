NFLW: Roundhill NFLX WeeklyPay ETF
今日NFLW汇率已更改-1.32%。当日，交易品种以低点16.40和高点16.92进行交易。
关注Roundhill NFLX WeeklyPay ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NFLW股票今天的价格是多少？
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票今天的定价为16.40。它在16.40 - 16.92范围内交易，昨天的收盘价为16.62，交易量达到13。NFLW的实时价格图表显示了这些更新。
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票是否支付股息？
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF目前的价值为16.40。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-62.65%和USD。实时查看图表以跟踪NFLW走势。
如何购买NFLW股票？
您可以以16.40的当前价格购买Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票。订单通常设置在16.40或16.70附近，而13和-1.74%显示市场活动。立即关注NFLW的实时图表更新。
如何投资NFLW股票？
投资Roundhill NFLX WeeklyPay ETF需要考虑年度范围14.29 - 46.50和当前价格16.40。许多人在以16.40或16.70下订单之前，会比较2.56%和。实时查看NFLW价格图表，了解每日变化。
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Roundhill NFLX WeeklyPay ETF的最高价格是46.50。在14.29 - 46.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Roundhill NFLX WeeklyPay ETF的绩效。
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF股票的最低价格是多少？
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF（NFLW）的最低价格为14.29。将其与当前的16.40和14.29 - 46.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NFLW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NFLW股票是什么时候拆分的？
Roundhill NFLX WeeklyPay ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、16.62和-62.65%中可见。
- 前一天收盘价
- 16.62
- 开盘价
- 16.69
- 卖价
- 16.40
- 买价
- 16.70
- 最低价
- 16.40
- 最高价
- 16.92
- 交易量
- 13
- 日变化
- -1.32%
- 月变化
- 2.56%
- 6个月变化
- -38.03%
- 年变化
- -62.65%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%